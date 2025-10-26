Presidente da Câmara de BH é citado em registro de confusão com PM em festa

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

Um boletim de ocorrência registrado na noite desse sábado (25/10) cita o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes (Podemos), em um episódio de confusão entre policiais militares e convidados de uma festa em um condomínio no Bairro Itapoã, Região da Pampulha. O registro aponta versões distintas sobre o que ocorreu, com relatos de agressões de ambos os lados.

Segundo a PM, a confusão começou durante uma abordagem de trânsito feita por uma equipe do 13º Batalhão. Os policiais teriam parado um motorista que apresentava sinais de embriaguez. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro. Após lavrarem o auto de infração, os militares liberaram o veículo para outro condutor habilitado.

Em seguida, um advogado, amigo do motorista e anfitrião da festa, teria questionado a abordagem e discutido com os policiais. Conforme o registro policial, ele desacatou um dos sargentos, de 47 anos, e recebeu voz de prisão.

O suspeito, porém, teria entrado no condomínio para evitar ser detido, o que motivou os militares a segui-lo até o hall de entrada. No local, conforme a versão policial, houve resistência e tumulto, sendo necessário “uso moderado da força” para contê-lo.

Durante o desenrolar da confusão, vários convidados tentaram intervir, cercando os militares e dificultando a condução do advogado. É nesse momento que o nome de Juliano Lopes aparece no boletim.

Voz de prisão

O registro da PM afirma que o presidente da Câmara empurrou um sargento, o mesmo que teria sido desacatado pelo advogado, e gritou que o amigo “não seria preso”. O boletim diz, ainda, que o vereador teria desferido dois socos no corpo do policial. O sargento, em reação, aplicou um chute na virilha do parlamentar e deu voz de prisão a ele.

Diante da confusão, os militares pediram reforço via rádio e novas viaturas foram enviadas ao local.

Já na versão do presidente da Câmara, registrada no mesmo boletim, o parlamentar afirma que não agrediu o policial. Ele diz que estava em uma festa de aniversário, realizada no condomínio, e foi surpreendido pela entrada de militares “de forma truculenta”. Segundo o parlamentar, os policiais invadiram as duas portarias do prédio e chegaram ao salão de festas sem autorização, o que teria gerado revolta entre os convidados.

Ainda conforme o relato do vereador, ele apenas tentou “acalmar os ânimos” e evitar uma abordagem violenta contra o dono do apartamento. Juliano afirma ter sido atingido por uma joelhada na região pubiana pelo sargento e diz ser vítima de agressão, não autor.

Ele classificou como “leviana e mentirosa” a imputação de que teria golpeado o militar e informou que as câmeras de segurança do condomínio registraram toda a ação.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do vereador, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para manifestação.

Imagens internas

O boletim também traz o depoimento de uma testemunha, outro policial que estava na ocorrência, segundo o qual o vereador não chegou a agredir o colega. O síndico do prédio, ouvido pelos agentes, confirmou a existência de imagens internas que registraram o episódio e garantiu que elas serão entregues às autoridades responsáveis.

O advogado dono da festa também registrou uma ocorrência contra os militares, acusando-os de invasão de domicílio e agressões físicas. Ele reforçou que o presidente da Câmara teria sido igualmente agredido durante o tumulto.

A PM, por sua vez, afirma que agiu dentro da legalidade e que os envolvidos apresentavam sinais de embriaguez. Procurada pela reportagem, a PM informou que não irá se pronunciar sobre o caso e que as informações prestadas estão registradas no boletim de ocorrência.

Os registros, um por desacato e outro por agressão, foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte e à Polícia Civil, que ficará responsável por analisar as imagens e ouvir os envolvidos antes de definir eventuais encaminhamentos.