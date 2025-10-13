Assine
RETORNO AO LEGISLATIVO

Juliano Lopes diz esperar 'Câmara tranquila' após volta de viagem de Damião

Prefeito em exercício minimiza tensão entre vereadores após derrota do projeto Tarifa Zero e anuncia repasse de R$ 1,5 milhão para compra de mamógrafo

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
13/10/2025 16:28

Durante muito tempo, Juliano foi o tipo de vereador que circula sem deixar vestígio
Prefeito em exercício Juliano Lopes fala sobre clima na Câmara de Belo Horizonte após votação do Tarifa Zero crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS

O prefeito em exercício de Belo Horizonte, Juliano Lopes (Podemos), afirmou nesta segunda-feira (13/10) que espera encontrar um cenário “tranquilo” na Câmara Municipal quando reassumir a presidência da Casa, na próxima semana.

A declaração foi dada nesta segunda-feira (13/10) durante visita ao Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, no Barreiro, onde o parlamentar anunciou a destinação de R$ 1,5 milhão no orçamento federal para a compra de um mamógrafo.

A fala ocorre poucos dias após a derrota do projeto de lei do Tarifa Zero, que previa a gratuidade no transporte coletivo urbano. Rejeitado por ampla maioria, apenas 10 votos a favor, a votação foi marcada por manifestações nas galerias e forte pressão popular.

Após o resultado, faixas foram espalhadas por bairros da capital chamando de “traidores” os vereadores que votaram contra a medida. O texto chegou ao plenário com 22 assinaturas, de diferentes legendas, mas apenas dez votos se mantiveram favoráveis na hora da decisão.

Ao ser questionado sobre o clima político na Casa, Lopes adotou um tom conciliador e disse acreditar em uma retomada da normalidade. “Nós sabemos que tivemos um problema com o Tarifa Zero, mas a Câmara mostrou que apenas 10 vereadores foram a favor e 30 votaram contra o projeto. A gente vem, de acordo com a necessidade, fazendo algumas visitas, e espero que, quando eu retornar à Câmara, tudo volte a estar bem tranquilo”, afirmou.

O parlamentar está à frente da Prefeitura de Belo Horizonte desde a última terça-feira (7/10), substituindo o titular Álvaro Damião (União Brasil), que cumpre agenda oficial na China. Damião deve retornar ao país no próximo fim de semana, e Juliano permanecerá no comando do Executivo até 18 de outubro.

Essa é a terceira vez que o vereador assume interinamente o cargo de prefeito neste ano. A primeira substituição ocorreu em abril, na primeira semana de mandato de Álvaro Damião, quando o prefeito viajou ao Peru. A segunda foi em junho, durante uma viagem oficial a Israel.

Durante o anúncio no Célio de Castro, o prefeito em exercício destacou também outras agendas previstas para esta semana, entre elas o lançamento de um projeto que cria Centros Olímpicos em Belo Horizonte. “Amanhã já vou anunciar, como prefeito, um projeto importante que cria os Centros Olímpicos na cidade. Para mim é gratificante poder trabalhar por Belo Horizonte, e a gente segue fazendo o que precisa ser feito”, completou.

