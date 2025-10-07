Assine
overlay
Início Política
BOLSONARISTAS

Motim na Câmara: Conselho de Ética abre processo contra 3 deputados

Além dos processos contra o trio, outros 11 deputados receberam "censura escrita", uma espécie de advertência na Câmara

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
07/10/2025 16:23

compartilhe

SIGA
x
Motim na Câmara dos Deputados protestava contra prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL)
Motim na Câmara dos Deputados protestava contra prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo contra três deputados nesta terça-feira (7/10). O trio participou do motim que ocupou o plenário da Casa em agosto e pode ter os mandatos suspensos.

Os alvos de processo são Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Eles impediram que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acessasse sua cadeira para retomar o funcionamento da casa enquanto parlamentares bolsonaristas protestavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além dos processos contra o trio, outros 11 deputados receberam “censura escrita”, uma espécie de advertência na Câmara, inclusive os mineiros Domingos Sávio (PL) e Nikolas Ferreira (PL). Os procedimentos foram abertos após pedido da direção da Câmara.

Leia Mais

Processo

Presidente da Comissão de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) ainda terá que escolher um relator dos processos contra o trio antes deles serem efetivamente apurados. A escolha será entre Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), nomes definidos por sorteio.

A cúpula da Câmara pediu a suspensão dos mandatos de Zé Trovão e Marcel Van Hattem por 30 dias, enquanto Marcos Pollon pode perder o mandato por 120 dias por, além de impedir o acesso de Motta à cadeira da presidência, ofender o líder da Casa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Censura escrita

Os deputados abaixo já tiveram a censura escrita decretada pela direção da Câmara, após recomendação da Corregedoria:

  • Marcos Pollon (PL-MS)
  • Marcel van Hattem (Novo-RS)
  • Zé Trovão (PL-SC)
  • Allan Garcês (PP-MA)
  • Bia Kicis (PL-DF)
  • Carlos Jordy (PL-RJ)
  • Caroline de Toni (PL-SC)
  • Domingos Sávio (PL-MG)
  • Julia Zanatta (PL-SC)
  • Nikolas Ferreira (PL-MG)
  • Paulo Bilynskyj (PL-SP)
  • Pastor Marco Feliciano (PL-SP)
  • Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)
  • Zucco (PL-RS)

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados motim pedido-de-cassacao prisao-domiciliar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay