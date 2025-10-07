Motim na Câmara: Conselho de Ética abre processo contra 3 deputados

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo contra três deputados nesta terça-feira (7/10). O trio participou do motim que ocupou o plenário da Casa em agosto e pode ter os mandatos suspensos.

Os alvos de processo são Marcos Pollon (PL-MS), Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC). Eles impediram que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), acessasse sua cadeira para retomar o funcionamento da casa enquanto parlamentares bolsonaristas protestavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Além dos processos contra o trio, outros 11 deputados receberam “censura escrita”, uma espécie de advertência na Câmara, inclusive os mineiros Domingos Sávio (PL) e Nikolas Ferreira (PL). Os procedimentos foram abertos após pedido da direção da Câmara.

Processo

Presidente da Comissão de Ética, Fabio Schiochet (União-SC) ainda terá que escolher um relator dos processos contra o trio antes deles serem efetivamente apurados. A escolha será entre Castro Neto (PSD-PI), Albuquerque (Republicanos-RR) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), nomes definidos por sorteio.

A cúpula da Câmara pediu a suspensão dos mandatos de Zé Trovão e Marcel Van Hattem por 30 dias, enquanto Marcos Pollon pode perder o mandato por 120 dias por, além de impedir o acesso de Motta à cadeira da presidência, ofender o líder da Casa.

Censura escrita

Os deputados abaixo já tiveram a censura escrita decretada pela direção da Câmara, após recomendação da Corregedoria: