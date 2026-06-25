Comissão aprova relatório que pede cassação de Lucas Ganem

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta quinta-feira (25/6) o relatório que recomenda a cassação do mandato do vereador Lucas Ganem (MDB), investigado por suposta fraude relacionada ao domicílio eleitoral utilizado para disputar as eleições municipais de 2024. O parecer, elaborado pelo relator Edmar Branco (PCdoB), recebeu votos favoráveis dos três integrantes do colegiado e agora será encaminhado ao plenário da Casa, responsável pela decisão definitiva sobre a eventual perda do mandato.

Com a conclusão dos trabalhos da comissão, caberá ao presidente da Câmara, Juliano Lopes (Podemos), convocar uma reunião extraordinária para que os 41 vereadores apreciem o relatório. Para que a cassação seja confirmada, são necessários pelo menos 28 votos favoráveis.

A aprovação ocorreu de forma unânime. Além do relator, votaram favoravelmente os vereadores Helton Júnior (PSD) e Bruno Miranda (PDT), presidente da comissão. Durante a sessão, os parlamentares destacaram que a decisão foi tomada com base nos documentos reunidos ao longo da investigação e defenderam a condução técnica dos trabalhos.

Ao justificar seu voto, Edmar Branco afirmou que a comissão tinha a responsabilidade de preservar a credibilidade do Legislativo municipal. “Nenhum vereador está acima da lei”, disse. O relator ressaltou ainda que a comissão recebeu documentos de diferentes órgãos e que o conjunto das informações reunidas sustentou a conclusão pela cassação. “A gente está mexendo com a imagem da Câmara Municipal. Então a gente não pode deixar de caminhar para um parecer final nesse sentido”, afirmou.

Helton Júnior reconheceu que o caso possui repercussões políticas, mas defendeu a imparcialidade da investigação conduzida pela comissão. Segundo ele, o colegiado garantiu ao vereador investigado amplo direito de defesa e observou todas as etapas processuais previstas. “Nós fizemos aqui um trabalho completamente imparcial, que seguiu completamente o rito processual, deu ao vereador que está sendo alvo da investigação o direito de se manifestar, de arrolar suas testemunhas de defesa e investigamos da melhor maneira”, declarou.

O parlamentar também afirmou que as provas reunidas ao longo da instrução sustentam juridicamente as conclusões apresentadas pelo relator. “Entendo que as questões que foram apresentadas como prova dão conta de sustentar juridicamente a opinião que está no relatório”, acrescentou.

Já Bruno Miranda destacou que a aprovação do parecer não encerra o processo e reforçou que a decisão final caberá ao plenário da Câmara. Para ele, diante da gravidade dos fatos investigados, impedir que o caso chegasse ao conjunto dos vereadores seria uma postura incompatível com a transparência exigida pela população. “Seria pouco transparente com a cidade de Belo Horizonte não deixar que esse processo vá ao plenário, que é soberano e que ele sim possa fazer o julgamento final desta denúncia”, afirmou.

O que está em discussão

O processo tem origem em uma denúncia sobre a regularidade do domicílio eleitoral utilizado por Lucas Ganem para concorrer a uma cadeira na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Natural de Indaiatuba, em São Paulo, o parlamentar foi eleito em 2024 com 10.753 votos, sob a bandeira de defesa da causa animal.

A legislação eleitoral determina que candidatos a cargos municipais tenham domicílio eleitoral na cidade pelo menos um ano antes da eleição. A acusação sustenta que Ganem não residia efetivamente no endereço informado à Justiça Eleitoral, localizado no Bairro Trevo, na região da Pampulha.

Ao longo da investigação, a comissão reuniu documentos, ouviu testemunhas e analisou informações produzidas por diferentes órgãos públicos. Um dos elementos considerados foi o depoimento prestado à Polícia Federal pelo empresário Grijalva de Carvalho Lage Duarte Júnior, proprietário do imóvel indicado por Ganem. Em declaração anterior aos investigadores, ele afirmou ter apenas cedido o endereço para recebimento de correspondências.

Outro ponto mencionado durante a instrução foi o relato da presidente estadual do Podemos, Nely Aquino, partido pelo qual Ganem foi eleito. Segundo ela, houve dificuldades para localizar o então candidato durante a campanha eleitoral, inclusive para a entrega de materiais de campanha no endereço informado à Justiça Eleitoral.

Ganem nega qualquer irregularidade. Em manifestação anterior à comissão, afirmou que a documentação apresentada à Justiça Eleitoral era legítima e sustentou que passou a residir oficialmente em Belo Horizonte após sua eleição. Na fase final da instrução, optou por permanecer em silêncio, argumentando que suas posições já estavam registradas nos autos.

Disputa judicial

A tramitação do processo foi marcada por uma série de disputas judiciais. Em fevereiro, os trabalhos chegaram a ser suspensos por decisão favorável ao vereador. Posteriormente, a Justiça autorizou a retomada da comissão, mas inicialmente limitou a análise da Câmara sobre o caso.

O cenário mudou no fim de maio, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais devolveu ao Legislativo municipal a possibilidade de avaliar se a conduta atribuída ao vereador poderia caracterizar quebra de decoro parlamentar e justificar a perda do mandato.

Além da investigação na Câmara, Ganem já foi condenado em primeira instância pela Justiça Eleitoral, que determinou a cassação de seu diploma e declarou sua inelegibilidade por oito anos. A decisão ainda não transitou em julgado, o que permite que ele continue exercendo o mandato enquanto recorre.

A Polícia Federal também concluiu inquérito sobre o caso e indiciou o vereador por falsa declaração de domicílio eleitoral. Segundo laudo produzido durante a investigação, Ganem “nunca residiu ou sequer pernoitou” no imóvel apresentado à Justiça Eleitoral.

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Caso a cassação seja aprovada pelo plenário, Lucas Ganem se tornará apenas o terceiro vereador da história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, fundada em 1900, a perder o mandato por decisão dos próprios colegas parlamentares. A vaga seria ocupada pelo suplente Rubão (Podemos), autor da representação que deu origem às apurações na Justiça Eleitoral.