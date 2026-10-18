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Minas tem 174 cidades em alerta para tempestade e granizo; veja lista

Segundo o Inmet, o volume de chuvas deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
18/10/2026 14:37

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O alerta descreve chuvas de até 50 mm por dia nas cidades afetadas
O alerta descreve chuvas de até 50 mm por dia nas cidades afetadas crédito: Leandro Couri/EM / D.A Press

Minas Gerais tem 174 cidades em alerta para tempestades e queda de granizo, neste domingo (18/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40-60 km/h, além de queda de granizo. 

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Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

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Veja as recomendações do Inmet:  

  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades em alerta:

  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Áçucena
  • Além Paraíba
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvinópolis
  • Amparo do Serra
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Aracitaba
  • Araponga
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Barão de Monte Alto
  • Barra Longa
  • Belmiro Braga
  • Belo Oriente
  • Bicas
  • Bom Jesus do Galho
  • Brás Pires
  • Bugre
  • Caiana
  • Cajuri
  • Canaã
  • Caparaó
  • Caputira
  • Carangola
  • Caratinga
  • Cataguases
  • Chácara
  • Chalé
  • Chiador
  • Coimbra
  • Conceição de Ipanema
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Pacheco
  • Córrego Novo
  • Descoberto
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Dom Cavati
  • Dom Silvério
  • Dona Eusébia
  • Dores do Turvo
  • Durandé
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Ervália
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Fernandes Tourinho
  • Fervedouro
  • Goianá
  • Guaraciaba
  • Guarani
  • Guarará
  • Guidoval
  • Guiricema
  • Iapu
  • Imbé de Minas
  • Inhapim
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Itamarati de Minas
  • Jaguaraçu
  • Jequeri
  • Juiz de Fora
  • Lajinha
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Luisburgo
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Mar de Espanha
  • Mariana
  • Maripá de Minas
  • Marliéria
  • Martins Soares
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Mercês
  • Mesquita
  • Miradouro
  • Miraí
  • Muriaé
  • Mutum
  • Naque
  • Nova Era
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Palma
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pequeri
  • Periquito
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Piranga
  • Pirapetinga
  • Piraúba
  • Pocrane
  • Ponte Nova
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  • Presidente Bernardes
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
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  • Rio Doce
  • Rio Novo
  • Rio Pomba
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Rosário da Limeira
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Margarida
  • Santana de Cataguases
  • Santana do Deserto
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santa Rita de Minas
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santos Dumont
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Oriente
  • São João Nepomuceno
  • São José do Goiabal
  • São José do Mantimento
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro dos Ferros
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
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