Minas tem 174 cidades em alerta para tempestade e granizo; veja lista
Segundo o Inmet, o volume de chuvas deve ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia
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Minas Gerais tem 174 cidades em alerta para tempestades e queda de granizo, neste domingo (18/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O comunicado prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40-60 km/h, além de queda de granizo.
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Existe risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
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Veja as recomendações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades em alerta:
- Abre Campo
- Acaiaca
- Áçucena
- Além Paraíba
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alto Rio Doce
- Alvinópolis
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Antônio Prado de Minas
- Aracitaba
- Araponga
- Argirita
- Astolfo Dutra
- Barão de Monte Alto
- Barra Longa
- Belmiro Braga
- Belo Oriente
- Bicas
- Bom Jesus do Galho
- Brás Pires
- Bugre
- Caiana
- Cajuri
- Canaã
- Caparaó
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Cataguases
- Chácara
- Chalé
- Chiador
- Coimbra
- Conceição de Ipanema
- Coronel Fabriciano
- Coronel Pacheco
- Córrego Novo
- Descoberto
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divinésia
- Divino
- Dom Cavati
- Dom Silvério
- Dona Eusébia
- Dores do Turvo
- Durandé
- Engenheiro Caldas
- Entre Folhas
- Ervália
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Fernandes Tourinho
- Fervedouro
- Goianá
- Guaraciaba
- Guarani
- Guarará
- Guidoval
- Guiricema
- Iapu
- Imbé de Minas
- Inhapim
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Itamarati de Minas
- Jaguaraçu
- Jequeri
- Juiz de Fora
- Lajinha
- Laranjal
- Leopoldina
- Luisburgo
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Mar de Espanha
- Mariana
- Maripá de Minas
- Marliéria
- Martins Soares
- Matias Barbosa
- Matipó
- Mercês
- Mesquita
- Miradouro
- Miraí
- Muriaé
- Mutum
- Naque
- Nova Era
- Oratórios
- Orizânia
- Palma
- Patrocínio do Muriaé
- Paula Cândido
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pequeri
- Periquito
- Piau
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Piranga
- Pirapetinga
- Piraúba
- Pocrane
- Ponte Nova
- Porto Firme
- Presidente Bernardes
- Raul Soares
- Recreio
- Reduto
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Novo
- Rio Pomba
- Rochedo de Minas
- Rodeiro
- Rosário da Limeira
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Margarida
- Santana de Cataguases
- Santana do Deserto
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santa Rita de Minas
- Santo Antônio do Aventureiro
- Santo Antônio do Grama
- Santos Dumont
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco do Glória
- São Geraldo
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João Nepomuceno
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Miguel do Anta
- São Pedro dos Ferros
- São Sebastião da Vargem Alegre
- São Sebastião do Anta
- Sem-Peixe
- Senador Cortes
- Senador Firmino
- Sericita
- Silveirânia
- Simão Pereira
- Simonésia
- Sobrália
- Tabuleiro
- Taparuba
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tocantins
- Tombos
- Ubá
- Ubaporanga
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Vermelho Novo
- Viçosa
- Vieiras
- Visconde do Rio Branco
- Volta Grande