Escovas técnicas fazem parte da higiene hospitalar

A higienização hospitalar envolve procedimentos distintos conforme o nível de criticidade de cada ambiente, a circulação de pessoas e o tipo de assistência prestada. Nesse contexto, a seleção de instrumentos adequados integra a organização das rotinas de limpeza de pisos, sanitários, equipamentos e utensílios utilizados nos serviços de saúde.

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O Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária define que o serviço “compreende a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies fixas e equipamentos permanentes das diferentes áreas”. A publicação também orienta a definição de técnicas e responsabilidades conforme as características dos ambientes e os protocolos estabelecidos por cada instituição.

Para Jefferson Weinberger, diretor comercial na Weinberger, “a ação mecânica contribui para a remoção de sujidades antes das etapas posteriores previstas no procedimento. Escovas com formatos, cerdas e cabos compatíveis com a aplicação podem ser destinadas a tarefas como lavagem de comadres, recipientes do tipo papagaio, bancadas, grades, equipamentos, cantos e pisos de banheiros”.

As escovas para hospitais apresentadas pela Weinberger incluem modelos em nylon, opções com base plástica e versões com cabo de alumínio. O portfólio contempla utensílios voltados a superfícies e objetos de geometrias diferentes, permitindo que a ferramenta seja selecionada conforme o local de uso e o procedimento definido pela equipe responsável.

A separação dos utensílios por área e finalidade também participa do controle operacional. Materiais usados em sanitários, por exemplo, não devem circular por outros ambientes, enquanto sua conservação, higienização e substituição precisam seguir os procedimentos internos. A identificação por cores pode auxiliar essa organização, desde que esteja descrita no protocolo institucional e seja compreendida pelos trabalhadores.

Outro ponto é a capacitação das equipes. O uso de cada escova deve considerar a superfície, o saneante adotado, a possibilidade de respingos e os equipamentos de proteção individual previstos para a tarefa. Após o uso, o próprio utensílio precisa receber tratamento compatível com o risco da área.

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Assim, as escovas técnicas fazem parte de um conjunto mais amplo de medidas, que inclui planejamento, treinamento, escolha de saneantes, definição de frequência e supervisão. A padronização dessas etapas orienta a execução e o registro das rotinas diárias de limpeza hospitalar definidas pelas instituições.