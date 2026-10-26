Compliance feito em planilha mensal descobre problemas tarde, alerta CEO
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Em muitas empresas, os números do programa de integridade ainda são reunidos uma vez por mês, em planilhas montadas às vésperas da reunião com a gestão. Para Marcelo Erthal, CEO da clickCompliance, plataforma de gestão de compliance, esse intervalo cobra um preço: a área perde a chance de agir cedo e chega à diretoria sem ter analisado antes o que aconteceu.
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“Quando os números ficam em planilhas atualizadas uma vez por mês, o profissional de compliance descobre o problema junto com a diretoria. Com acompanhamento em tempo real, ele consegue agir antes e chega à reunião com a análise pronta”, afirma Erthal.
Um ano até a fraude aparecer
O tempo de reação pesa no caixa. Segundo a edição 2026 do Report to the Nations, da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), as organizações perdem, em estimativa, 5% da receita anual com fraudes cometidas por pessoas de dentro da própria empresa, e um caso típico leva 12 meses até ser detectado.
O estudo também indica onde a descoberta costuma começar. As denúncias respondem por 43% das fraudes identificadas, e mais da metade delas é feita por funcionários. Quando o fluxo do canal e o andamento das apurações são acompanhados de perto, esse período tende a encolher.
Quais números merecem atenção diária
Acompanhar em tempo real não significa olhar para tudo ao mesmo tempo. A quantidade de denúncias, sozinha, informa pouco. Ganha sentido quando aparece ao lado do tempo médio de apuração, da proporção de relatos procedentes e das áreas de onde eles partem. O mesmo vale para a conclusão de treinamentos, o aceite formal de políticas pelos colaboradores e as diligências feitas sobre fornecedores e parceiros.
Relatório de atividades não convence a gestão
A dificuldade de transformar registros em resultados aparece em pesquisas recentes. Segundo o Gartner, só 37% dos líderes de compliance confiam na própria capacidade de avaliar se o programa é efetivo. No Brasil, a 6ª Pesquisa de Maturidade de Compliance da KPMG, com 106 organizações, apontou que 56% das empresas não usam metas de compliance como indicadores na avaliação de desempenho.
Em outubro, outro levantamento da KPMG, com 725 CCOs (Chief Compliance Officers) de oito países, colocou a análise de dados e a modelagem preditiva para monitoramento de riscos como o segundo maior desafio da área nos próximos dois anos, com 31% das menções, atrás das novas exigências regulatórias. Os executivos também querem que a função deixe de ser tratada como centro de custo.
“O compliance produz dados o tempo todo, mas a diretoria não toma decisão com base em volume de registros. Ela quer saber quais riscos foram reduzidos, quanto tempo a empresa leva para responder a um problema e onde estão as vulnerabilidades. Quando o profissional organiza a rotina em indicadores e acompanha esses números com frequência, o compliance passa a ser cobrado e reconhecido pelo que entrega”, diz o CEO da clickCompliance.
A lei também olha para o monitoramento
O Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, coloca o monitoramento contínuo do programa de integridade entre os parâmetros para avaliar sua existência e aplicação, avaliação que pode ser considerada na aplicação de sanções. Números atualizados e com histórico ajudam a demonstrar que o programa funciona no dia a dia.
Live gratuita no dia 28
O assunto será discutido na live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados”, promovida pela clickCompliance em 28 de outubro, das 11h às 12h. Erthal conduz a sessão com os especialistas Kairo Nogueira e Isabella Bullia, da empresa, e mostra como montar métricas com dados de denúncias, investigações, treinamentos e terceiros. Como exemplo prático, serão apresentados os indicadores estratégicos disponíveis no software da clickCompliance.
Monitorar o compliance em tempo real, portanto, é trocar o fechamento mensal por um acompanhamento contínuo dos indicadores que mostram onde está o risco, para que a área aja antes e leve à diretoria a análise já pronta.
Serviço
Live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados”
28 de outubro, das 11h às 12h, online e gratuita
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Inscrições: https://clickcompliance.com/live-indicadores-compliance/