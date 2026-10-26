Compliance feito em planilha mensal descobre problemas tarde, alerta CEO

Em muitas empresas, os números do programa de integridade ainda são reunidos uma vez por mês, em planilhas montadas às vésperas da reunião com a gestão. Para Marcelo Erthal, CEO da clickCompliance , plataforma de gestão de compliance, esse intervalo cobra um preço: a área perde a chance de agir cedo e chega à diretoria sem ter analisado antes o que aconteceu.

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“Quando os números ficam em planilhas atualizadas uma vez por mês, o profissional de compliance descobre o problema junto com a diretoria. Com acompanhamento em tempo real, ele consegue agir antes e chega à reunião com a análise pronta”, afirma Erthal.

Um ano até a fraude aparecer

O tempo de reação pesa no caixa. Segundo a edição 2026 do Report to the Nations, da ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), as organizações perdem, em estimativa, 5% da receita anual com fraudes cometidas por pessoas de dentro da própria empresa, e um caso típico leva 12 meses até ser detectado.

O estudo também indica onde a descoberta costuma começar. As denúncias respondem por 43% das fraudes identificadas, e mais da metade delas é feita por funcionários. Quando o fluxo do canal e o andamento das apurações são acompanhados de perto, esse período tende a encolher.

Quais números merecem atenção diária

Acompanhar em tempo real não significa olhar para tudo ao mesmo tempo. A quantidade de denúncias, sozinha, informa pouco. Ganha sentido quando aparece ao lado do tempo médio de apuração, da proporção de relatos procedentes e das áreas de onde eles partem. O mesmo vale para a conclusão de treinamentos, o aceite formal de políticas pelos colaboradores e as diligências feitas sobre fornecedores e parceiros.

Relatório de atividades não convence a gestão

A dificuldade de transformar registros em resultados aparece em pesquisas recentes. Segundo o Gartner, só 37% dos líderes de compliance confiam na própria capacidade de avaliar se o programa é efetivo. No Brasil, a 6ª Pesquisa de Maturidade de Compliance da KPMG, com 106 organizações, apontou que 56% das empresas não usam metas de compliance como indicadores na avaliação de desempenho.

Em outubro, outro levantamento da KPMG, com 725 CCOs (Chief Compliance Officers) de oito países, colocou a análise de dados e a modelagem preditiva para monitoramento de riscos como o segundo maior desafio da área nos próximos dois anos, com 31% das menções, atrás das novas exigências regulatórias. Os executivos também querem que a função deixe de ser tratada como centro de custo.

“O compliance produz dados o tempo todo, mas a diretoria não toma decisão com base em volume de registros. Ela quer saber quais riscos foram reduzidos, quanto tempo a empresa leva para responder a um problema e onde estão as vulnerabilidades. Quando o profissional organiza a rotina em indicadores e acompanha esses números com frequência, o compliance passa a ser cobrado e reconhecido pelo que entrega”, diz o CEO da clickCompliance.

A lei também olha para o monitoramento

O Decreto 11.129/2022, que regulamenta a Lei Anticorrupção, coloca o monitoramento contínuo do programa de integridade entre os parâmetros para avaliar sua existência e aplicação, avaliação que pode ser considerada na aplicação de sanções. Números atualizados e com histórico ajudam a demonstrar que o programa funciona no dia a dia.

Live gratuita no dia 28

O assunto será discutido na live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados”, promovida pela clickCompliance em 28 de outubro, das 11h às 12h. Erthal conduz a sessão com os especialistas Kairo Nogueira e Isabella Bullia, da empresa, e mostra como montar métricas com dados de denúncias, investigações, treinamentos e terceiros. Como exemplo prático, serão apresentados os indicadores estratégicos disponíveis no software da clickCompliance.

Monitorar o compliance em tempo real, portanto, é trocar o fechamento mensal por um acompanhamento contínuo dos indicadores que mostram onde está o risco, para que a área aja antes e leve à diretoria a análise já pronta.

Serviço

Live “Indicadores de Compliance: como monitorar a operação e comprovar resultados”

28 de outubro, das 11h às 12h, online e gratuita

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