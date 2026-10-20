Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective”

A segunda temporada foi protagonizada por Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams e Taylor Kitsch e foi ambientada na Califórnia, onde policiais de três departamentos diferentes precisam cooperar em uma investigação que conecta suas histórias. Já a terceira temporada contou com Mahershala Ali e Stephen Dorff nos papéis principais e acompanhou um caso de assassinato por meio de uma narrativa que se desenvolve em diferentes períodos. Foto: Divulgação