ABES-SP debate inovação e segurança hídrica na Fenasan 2026

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Seção São Paulo (ABES-SP) preparou uma programação especial para a Fenasan 2026, que será realizada de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. No estande da entidade (ruas P13/P15), o Hub Saneamento ABES reunirá especialistas e profissionais para discutir desafios, compartilhar conhecimentos e apresentar caminhos para o desenvolvimento do saneamento no Brasil. A Fenasan é promovida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), em conjunto com o 37º Encontro Técnico AESabesp.

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Com o tema “Conectando pessoas e saberes, transformando o saneamento”, a programação da ABES-SP na feira inclui palestras, rodas de conversa, trilhas de conhecimento e atividades de interação com o público, abordando assuntos como universalização dos serviços, inovação, segurança hídrica, mudanças climáticas, reúso de água, drenagem, esgotamento sanitário, regulação, economia circular e formação profissional.

A abertura, no dia 20 de outubro, contará com a participação de Juliana Almeida Dutra, presidente nacional da ABES, e Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, presidente da ABES-SP. A palestra “Quem é a ABES e seu papel no saneamento” apresentará a atuação da entidade e sua contribuição para o desenvolvimento do setor.

Ainda no primeiro dia, a programação contemplará debates sobre universalização, segurança e resiliência hídrica, normas técnicas, reúso de água e soluções desenvolvidas por empresas associadas. No final da tarde, o Pitch ABES abrirá espaço para que participantes apresentem ideias, experiências e propostas para o saneamento em até três minutos.



Segurança da água em pauta



No dia 21 de outubro, a Trilha de Conhecimento “Segurança da água: do manancial ao consumidor” discute a gestão de riscos em todo o sistema de abastecimento, desde a proteção dos mananciais até o ponto de consumo.

O encontro abordará temas como planos de segurança da água, controle de perdas, comunicação de riscos e participação dos diferentes atores envolvidos na garantia da qualidade e da segurança do abastecimento.

Ainda neste dia ocorrem debates sobre descarbonização, resiliência diante das mudanças climáticas, mobilização social, educação ambiental e soluções para drenagem urbana e manejo de águas pluviais.



Oportunidades para novos profissionais



No último dia da feira, 22 de outubro, o Diálogo do Saneamento “Carreiras no saneamento: onde estão as oportunidades para os novos profissionais?” colocará em discussão as perspectivas de atuação e os caminhos profissionais em um setor em transformação.

Com a participação de representantes do Jovem Profissional do Saneamento (JPS) da ABES-SP e especialistas convidados, a atividade abordará novas competências, formação, empregabilidade e oportunidades diante das mudanças tecnológicas, ambientais e regulatórias que impactam o saneamento.

A quinta-feira também contará com discussões sobre economia circular nas estações de tratamento de esgoto, universalização do esgotamento sanitário, regulação tarifária e reúso potável.



A programação completa está disponível neste link.

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