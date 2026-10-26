Dia das Crianças? 2026?: entregas crescem ??23??% na data

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Dia das Crianças é a quarta data mais relevante do calendário para o varejo nacional, ficando atrás apenas do Natal, do Dia das Mães e da Black Friday. Como em outras datas comemorativas, as compras online têm se tornado uma característica da celebração. Em 2026, o volume de pedidos de entrega cresceu 23% em comparação ao ano anterior, como mostram dados da inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas.

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O levantamento também aponta que capitais como São Paulo, Boa Vista e Porto Velho concentraram o maior volume de pedidos. Entre os itens mais entregues estão roupas, comidas e presentes, escolhas com forte apelo afetivo que reforçam a concentração das decisões de consumo em um curto intervalo de tempo e explicam a alta demanda por soluções logísticas rápidas e acessíveis. Nos dias que antecederam a data, o volume de solicitações aumentou progressivamente. A necessidade de entregas rápidas, muitas vezes no mesmo dia, fez com que os brasileiros buscassem alternativas práticas e eficientes para garantir a chegada dos itens dentro do prazo, mesmo em horários não convencionais.

“O Dia das Crianças tem uma dinâmica fortemente marcada pela correria das compras de última hora. Esse cenário exige soluções logísticas que acompanhem a urgência das famílias brasileiras. Plataformas que oferecem entregas rápidas e adaptáveis à rotina dos clientes ganham papel estratégico, conectando lojistas e consumidores com agilidade em um dos períodos mais movimentados do comércio nacional”, ressalta Gabriel West, Country Manager da inDrive no Brasil.

Além da demanda do consumidor final, o crescimento nas entregas também foi impulsionado por pequenos e médios negócios, que usaram a plataforma da inDrive para realizar envios sob demanda com agilidade e autonomia, escolhendo o modal, pagando em dinheiro ou Pix e negociando diretamente com o entregador parceiro, especialmente nos dias de pico que antecederam a data. Para atender a esse público de forma mais estruturada, a inDrive lançou, no ano passado, o Modo Empresarial, funcionalidade gratuita que oferece rotas multiponto, histórico centralizado e suporte prioritário para empresas com envios frequentes.

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Presente em mais de 260 cidades de 38 países e com mais de 175 milhões de instalações em todo o mundo, o inDrive.Entregas consolida sua atuação como alternativa logística acessível, confiável e adaptável a diferentes perfis de uso. No Brasil, o serviço está disponível via aplicativo ou navegador e permite envios de até R$ 500 por carro ou moto, conforme as diretrizes disponíveis no site da empresa.