Cidade de vídeo de Nikolas dá ao PT maior votação desde 2018

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou, no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, a maior votação do Partido dos Trabalhadores (PT) desde 2018 em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia.

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O município foi escolhido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para a gravação de um vídeo em que apresenta relatos de moradores sobre dificuldades socioeconômicas na região, divulgado na reta final da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL). Apesar da vitória do candidato do PL na cidade, Lula ampliou sua votação de 20.173 para 24.739 votos entre os dois turnos, um crescimento de 4.566 votos.

O vídeo foi publicado em 20 de outubro, cinco dias antes da votação que garantiu a reeleição de Lula para um quarto mandato. Na gravação, Nikolas apresenta depoimentos de moradores, supostamente, em situação de pobreza e critica as condições de vida na região, que classificou como "o Nordeste que foi esquecido". A produção tinha como objetivo reduzir a vantagem eleitoral do petista no Nordeste, principal reduto de votos do presidente.

A divulgação, no entanto, provocou críticas de adversários políticos e até de aliados de Flávio Bolsonaro. Imagens dos bastidores da gravação, que circularam nas redes sociais dias depois, mostram integrantes da equipe sugerindo que uma antena digital não fosse filmada por ser "mais tecnológica".

Também surgiram questionamentos sobre a escolha de personagens que reclamavam das condições de vida na região, após a divulgação de informações de que alguns deles seriam proprietários de caminhonetes Toyota Hilux, veículos de alto valor comercial.

Em meio à repercussão, Lula ampliou sua votação em Luís Eduardo Magalhães. No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, o presidente recebeu 20.173 votos, equivalentes a 32,51% dos votos válidos. Três semanas depois, alcançou 24.739 votos, ou 38,4%.

O resultado representa o maior número absoluto de votos recebido pelo PT no município nas três últimas eleições presidenciais. Em 2018, Fernando Haddad (PT), então candidato à Presidência, obteve 15.773 votos no segundo turno, o equivalente a 41,20% dos válidos. Quatro anos depois, Lula recebeu 22.542 votos, ou 41,39%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, manteve a liderança no município e também alcançou a maior votação absoluta da família Bolsonaro desde 2018. O senador recebeu 38.496 votos (62,03%) no primeiro turno e 39.688 (61,6%) no segundo. Desde 2018, o município integra o grupo de cidades baianas em que candidatos da família Bolsonaro superam os adversários petistas nas eleições presidenciais.

Em 2018, Jair Bolsonaro, então filiado ao PSL, recebeu 22.509 votos (58,8%) no segundo turno, contra 15.773 (41,20%) de Haddad. Em 2022, já pelo PL, o ex-presidente ampliou sua votação para 31.918 votos (58,61%), enquanto Lula alcançou 22.542 (41,39%).

Lula reeleito

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

No segundo turno, Lula reverteu a desvantagem e venceu com 51,7% dos votos válidos, o equivalente a mais de 64 milhões de votos, contra 48,2% de Flávio, que recebeu mais de 59 milhões, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença ultrapassou 4,4 milhões de votos.

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Aos 80 anos, Lula se tornou o primeiro candidato desde a redemocratização a vencer uma eleição presidencial após terminar o primeiro turno na segunda colocação. O resultado também garantiu ao petista um quarto mandato na Presidência da República, feito inédito na história democrática brasileira.