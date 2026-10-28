Flávio Bolsonaro fará pronunciamento em Miami nesta quinta, diz aliado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado na eleição presidencial do último domingo (25/10), pretende reunir profissionais de imprensa em Miami, nos Estados Unidos, na tarde desta quinta-feira. A convocação marca a primeira manifestação pública do parlamentar desde o encerramento da apuração eleitoral, período em que esteve sem aparições públicas antes de deixar o país. A informação é do jornal Correio Braziliense.

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A saída do território nacional ocorre em meio a investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem o senador, incluindo ordens judiciais para a entrega de passaportes. Diante desse cenário, a viagem repentina para os Estados Unidos passou a ser descrita pela imprensa como uma fuga diante do risco de desdobramentos judiciais após a derrota nas urnas.

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Flávio Bolsonaro viajou acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, e das filhas. Conforme registros da Direção Nacional de Migrações da Argentina, a família cruzou a fronteira na terça-feira (27/10), através da Ponte Internacional Tancredo Neves, ligando Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, de onde seguiu conexões internacionais rumo à Flórida.

Pronunciamento e repercussão no exterior

A conferência com jornalistas foi antecipada pelo comentarista político Paulo Figueiredo em participação na CNN. O aliado afirmou que o senador estaria "bem, em segurança e descansando com a família".

Na mesma transmissão, Figueiredo rechaçou as reportagens a respeito do roteiro adotado pelo parlamentar, alegando a existência de versões desencontradas sobre o trajeto. O local e o horário exatos do evento na costa leste norte-americana devem ser informados pela assessoria do congressista aos correspondentes locais.

O episódio adiciona tensão ao contexto jurídico enfrentado pelo grupo político familiar, que já conta com outros membros respondendo a ações no exterior e no Brasil. No encontro com os repórteres, Flávio deve apresentar explicações sobre o seu afastamento do país e responder aos questionamentos sobre a sua situação perante as autoridades em Brasília.

Expectativa nos bastidores partidários

A definição de Miami como palco da manifestação aproveita a presença de uma expressiva base de apoio conservadora brasileira radicada no sul da Flórida, local costumeiro de mobilização e suporte a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Enquanto isso, parlamentares e lideranças do Partido Liberal (PL) no Congresso acompanham os movimentos com atenção. A cúpula da bancada aguarda os pronunciamentos para dimensionar os impactos políticos e jurídicos do caso na reorganização da oposição e nos debates legislativos que se avizinham.