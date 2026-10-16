Greenplac MDF testa nova prensa e reforça investimentos

A Greenplac MDF inicia, neste mês de outubro de 2026, os primeiros testes operacionais da nova prensa de revestimento instalada em sua planta industrial de Água Clara, Mato Grosso do Sul. A entrada em operação confirma o cumprimento integral do cronograma anunciado ao mercado no início de 2025 e marca a conclusão da fase mais expressiva de expansão industrial da empresa desde sua fundação.

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O investimento total destinado a este ciclo soma R$ 120 milhões, aplicados na aquisição do equipamento, na ampliação das áreas florestais próprias de eucalipto certificado e na estruturação logística necessária para suportar o novo volume produtivo. Com a prensa em plena operação, a Greenplac projeta dobrar sua capacidade de produção de MDF revestido, ou seja, produtos nobres madeirados de maior valor agregado dentro do portfólio da marca e segmento de demanda crescente entre arquitetos, designers de interiores, marceneiros e fabricantes de móveis.

Fundada em 2018, a Greenplac faz parte do Grupo Colpar Brasil, holding familiar com 60 anos de história, atuação em sete estados, mais de três mil colaboradores diretos e 12 mil empregos indiretos gerados. A planta de Água Clara opera com tecnologia alemã de última geração, mantém programa ativo de manejo florestal certificado, agenda ESG — como Flora MS, Flora Tietê e Horta Green —, além de contribuição mensal ao Instituto Resgatando Vidas.

“Este investimento é resultado de uma decisão estratégica construída de forma saudável e com solidez de atuação. A Colpar Brasil tem a tradição de crescer com responsabilidade e no ritmo certo. Ver a Greenplac agora com a possibilidade de dobrar sua capacidade de revestimento dentro do prazo, com qualidade é exatamente o que esperamos de um negócio que nasceu para durar”, afirma José Roberto Colnaghi, Presidente do Conselho de Administração da Colpar Brasil.

A nova prensa amplia a capacidade de desenvolvimento de produtos madeirados, de maior complexidade técnica, abrindo caminho para novas texturas e acabamentos que respondem às tendências globais de design.

“Cumprimos o prazo. Essa é uma notícia muito positiva, é o primeiro comunicado a divulgar. O segundo é o que ele representa: nosso compromisso, nossa dedicação, nosso crescimento e nossa intenção. Vamos entregar ao mercado um portfólio de revestidos ainda mais completo e cada vez mais assertivo. Isso nos aproxima do especificador, da revenda e do marceneiro”, destaca Valmir Souza, Diretor Geral da Greenplac MDF.

Reconhecimentos nacionais e internacionais

Em oito anos de operação, a Greenplac acumulou premiações que validam a qualidade de seus produtos e a excelência do posicionamento de marca. A empresa conquistou o iF Design Award, um dos mais importantes prêmios de design do mundo, o DNA Paris Design Awards em duas categorias em 2024, com cerimônia realizada no Niemeyer Space em Paris, o ADC Awards pela Comunidade Internacional de Arquitetura e Design, o Prêmio POPAI Brasil, o Gran Colar do Mérito Industrial pela Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul e premiação na Interzum, maior feira do setor moveleiro da Alemanha. A empresa foi ainda reconhecida com o Selo Better Stands, do programa de sustentabilidade da Informa Markets | Formobile 2024 e 2026, que consideram redução de resíduos cenográficos em feiras.

ESG e Compromisso Social

Além de todas as práticas ambientais, sociais e de governança, a Greenplac mantém histórico contínuo de design circular, doação integral dos painéis utilizados em estandes de feiras para entidades sociais, prática estabelecida desde 2022. As destinações mais recentes incluem a Associação Padre Leo Commissari, Instituto Resgatando Vidas, da Gerando Falcões e a ONG Construide, dedicada à construção de moradias para famílias em situação de vulnerabilidade. Em 2025, o Hospital Auxiliadora de Água Clara recebeu 120 painéis para reforma da UTI, quartos e sala de tomografia.

A empresa integra o Comitê ESG da Colpar Brasil, estrutura de governança que responde diretamente ao Conselho de Administração da holding e orienta as práticas ambientais, sociais e de conformidade de todas as marcas do grupo.

Próximos passos

A fase de testes em curso envolve calibração de parâmetros de temperatura, pressão e ciclos de impregnação. A entrada em produção regular segue o cronograma interno previamente estabelecido.

Sobre a Greenplac MDF

Indústria de painéis de MDF com sede em Água Clara, Mato Grosso do Sul. Opera desde 2018 com tecnologia alemã, florestas próprias de eucalipto certificado e programa ESG ativo. Distribui para centenas de pontos de venda nos principais polos moveleiros do Brasil. Faz parte do Grupo Colpar Brasil.

Sobre a Colpar Brasil

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Holding familiar fundada em 1966, em Penápolis, São Paulo, por Francisco Colnaghi. Atua em cinco segmentos, com operações em sete estados brasileiros, três mil colaboradores diretos e 12 mil empregos indiretos. Suas marcas são Asperbras, Abitte Urbanismo, Bonolat, Colpar e Greenplac MDF, além da Fundação Nelly Jorge Colnaghi.