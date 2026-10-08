Bacardi sobe para a 32ª posição entre as melhores empresas do mundo para mulheres

A Bacardi Limited alcançou a 32ª posição na lista da Forbes das Melhores Empresas do Mundo para Mulheres em 2026, subindo da 60ª posição no ano anterior e garantindo um lugar neste prestigioso ranking global pelo quinto ano consecutivo. A empresa familiar é a companhia de bebidas destiladas mais bem classificada na lista deste ano e ocupa o 2º lugar na categoria "Food, Soft Beverages, Alcohol & Tobacco" (Alimentos, Bebidas Não Alcoólicas, Álcool e Tabaco). O reconhecimento reflete um compromisso contínuo em criar oportunidades, promover o desenvolvimento de carreira e cultivar um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam valorizadas, empoderadas e capazes de realizar o seu melhor trabalho.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261008115647/pt/

Bacardi celebrates being the highest-ranked spirits company in the Forbes World's Top Companies for Women 2026.

"A medida mais significativa do nosso progresso é ver mulheres talentosas escolherem se juntar à Bacardi, construir suas carreiras aqui e avançar para cargos de liderança", diz Nicole Zukowski, diretora de Cadeia de Suprimentos e Patrocinadora Executiva da iniciativa de sustentabilidade corporativa Good Spirited da Bacardi Limited. "Na Bacardi, estamos comprometidos em oferecer oportunidades, promover o desenvolvimento e fomentar uma cultura onde as pessoas sintam que pertencem à organização, pois quando nossos colaboradores prosperam, nosso negócio também prospera."

Entre as muitas formas pelas quais a Bacardi apoia o desenvolvimento de mulheres, tanto dentro quanto fora da empresa, estão:

Promoção da liderança: Mulheres ocupam 45% dos cargos de liderança (nível gerencial ou superior) na Bacardi. A empresa também registra equidade de gênero em recrutamento, rotatividade, remuneração e engajamento.

Mulheres ocupam 45% dos cargos de liderança (nível gerencial ou superior) na Bacardi. A empresa também registra equidade de gênero em recrutamento, rotatividade, remuneração e engajamento. Investimento em desenvolvimento: A Bacardi mantém uma representação equilibrada em seus principais programas de desenvolvimento, ajudando talentos a adquirir as habilidades e a experiência necessárias para avançar em suas carreiras.

A Bacardi mantém uma representação equilibrada em seus principais programas de desenvolvimento, ajudando talentos a adquirir as habilidades e a experiência necessárias para avançar em suas carreiras. Fortalecimento de conexões no setor: A Bacardi participa de organizações que apoiam talentos femininos, incluindo Women of the Vine & Spirits, Women Leading Rum & Spirits, OurWhisky Foundation e LEAD Network.

A Bacardi participa de organizações que apoiam talentos femininos, incluindo Women of the Vine & Spirits, Women Leading Rum & Spirits, OurWhisky Foundation e LEAD Network. Apoio à independência econômica: Nos Estados Unidos, a Bacardi apoia a organização Dress for Success Miami, que fornece habilidades, ferramentas e vestuário profissional para ajudar as pessoas a conquistar um emprego e alcançar a independência financeira.

Nos Estados Unidos, a Bacardi apoia a organização Dress for Success Miami, que fornece habilidades, ferramentas e vestuário profissional para ajudar as pessoas a conquistar um emprego e alcançar a independência financeira. Abrindo portas para carreiras no setor de hospitalidade: Na Índia, a Bacardi promove uma turma exclusiva para mulheres do Shake Your Future — seu programa gratuito de formação de bartenders — para incentivar mais mulheres a buscar oportunidades na indústria de hospitalidade e bebidas. Essa iniciativa complementa outras turmas do Shake Your Future no mercado, que são abertas a todos.

Na Índia, a Bacardi promove uma turma exclusiva para mulheres do Shake Your Future — seu programa gratuito de formação de bartenders — para incentivar mais mulheres a buscar oportunidades na indústria de hospitalidade e bebidas. Essa iniciativa complementa outras turmas do Shake Your Future no mercado, que são abertas a todos. Conscientização e apoio: No Reino Unido, uma rede de Menopause Champions lidera conversas e promove a conscientização tanto para quem vivencia a menopausa quanto para as pessoas que oferecem apoio a elas.

Para elaborar a lista, a Forbes firmou parceria com a empresa de pesquisa de mercado Statista para ouvir cerca de 140.000 mulheres que trabalham em empresas multinacionais em 61 países. As pesquisas foram realizadas principalmente por meio de painéis online anônimos e independentes, permitindo que as participantes respondessem livremente. Confira os detalhes e a lista completa de 2026 aqui.

A Bacardi também foi recentemente reconhecida pela Forbes como uma das World’s Best Employers (Melhores Empregadoras do Mundo em 2026), conquistando o primeiro lugar entre as empresas focadas exclusivamente em bebidas destiladas, e figurou na lista da Fortune como uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar na Europa em 2026.

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa internacional de capital fechado do setor de bebidas destiladas, produz, comercializa e distribui destilados e vinhos. O portfólio da Bacardi Limited abrange mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum BACARDÍ®, a tequila PATRÓN®, a vodca GREY GOOSE®, o uísque escocês blended DEWAR’S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os espumantes MARTINI®, a tequila CAZADORES® 100% agave azul, e outras marcas líderes e emergentes, como o conhaque D’USSÉ®, o uísque americano ANGEL’S ENVY® e o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN®. Fundada há mais de 164 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited é uma empresa de propriedade familiar que atualmente emprega mais de 7.000 pessoas, opera instalações de produção em 10 países e territórios e comercializa suas marcas em mais de 160 mercados. O termo Bacardi Limited refere-se ao grupo de empresas Bacardi, incluindo a Bacardi International Limited. Acesse http://www.bacardilimited.com ou siga-nos no LinkedIn ou no Instagram.

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Contatos para a Imprensa:

Jessica Merz, Vice-Presidente de Comunicação Corporativa Global

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