Após 11 anos, “Glee” ganhará reboot no Disney+ e no Hulu

Naya, que deu vida a Santana Lopez em “Glee”, morreu em julho de 2020, aos 33 anos, após se afogar no lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a atriz conseguiu salvar o filho, que também estava na água, mas desapareceu em seguida. Seu corpo foi encontrado cinco dias depois pelas equipes de busca do condado de Ventura, responsável pela região do lago. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore