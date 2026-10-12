O preço de caber

Em um dia desses em que a gente não espera, fui convidada por uma antiga amiga para um café da tarde. No telefone, ela parecia bastante aflita, o que fez com que o encontro acontecesse já no dia seguinte. Quando cheguei, ela me disse, aos prantos, que estava se divorciando do marido depois de 14 anos de casamento. Mas o inquietante na situação é que ela dizia que ainda o amava profundamente, apesar de não ver mais possibilidade de conciliar a vida a dois ao lado dele.

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Numa cultura que é educada para o amor romântico, isso parece um paradoxo, pois, nessa lógica, casamentos só terminam por traição ou quando o amor acaba. Parece que algo dentro de nós rejeita o fato de que duas pessoas se separem quando ainda há amor.

Mas, por mais que recusemos tal hipótese, a vida real é muito mais complexa do que as histórias de folhetins podem nos ensinar. E a história da minha amiga é um indício de que é sim possível que uma relação termine e a convivência se torne inviável, ainda que o afeto permaneça.

Em seu livro "A arte de amar", Erich Fromm nos alerta para uma confusão para a qual costumamos não atentar. Acreditamos que o maior desafio do amor é sairmos para o mercado de afetos e encontrarmos alguém que corresponda ao nosso ideal de objeto amado.

Mas o autor nos lembra que o desafio mais decisivo é justamente desenvolver a nossa própria capacidade de amar, já que o amor não vem pronto. Assim concebido, o amor é verbo ativo, que inclui cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento do outro. Amor é faculdade a ser aprendida e não simplesmente sorte ou acaso.

Para Fromm, um amor maduro acontece quando é possível que a relação exista e que, ao mesmo tempo, a integridade de ambos seja mantida. Em uma relação madura não há a anulação de uma das partes em benefício da outra. Uma relação que só sobrevive porque um dos dois desaparece é uma união simbiótica.

Muitas pessoas, para manterem-se em um relacionamento, começam a apagar gradualmente os próprios desejos, aceitando viver à sombra dos projetos do outro. Seja por medo do abandono ou por uma ideia bastante equivocada sobre doação, um dos parceiros vai encolhendo sua vida, muitas vezes, de modo a não se reconhecer mais no espelho depois de algum tempo.

Não sou ingênua a ponto de achar que é possível amor sem renúncias. Quando nos relacionamos, precisamos aceitar que nem sempre é possível fazer o que se deseja e isso, por si só, não significa que alguém está se anulando.

O problema surge exatamente quando essa renúncia, que recai sempre sobre a mesma pessoa, passa a ser a única maneira pela qual os desacordos são resolvidos entre o casal. Isso acaba fazendo com que essa pessoa, aos poucos, deixe de dizer o que sente ou pensa, pois sabe que seu desejo não será levado em consideração.

Em alguns relacionamentos, como no da minha amiga, as crises se tornam evidentes justamente quando a pessoa decide voltar a participar das decisões que a afetam. O outro, acostumado que está com a dinâmica antiga, pode passar a interpretar a mudança como falta de amor.

Ele não consegue perceber que a convivência tranquila só era possível porque existia ali alguém que se anulava. Rever esse modo de se relacionar, permitindo que dentro da relação os dois tenham espaço e consigam manter sua personalidade, é um desafio que exige uma desconfortável mudança de posição, a fim de permitir que o outro também seja uma individualidade – e não somente alguém para satisfazer nossos desejos narcísicos.

No entanto, se apenas um está disposto à mudança, a continuidade da relação fica dependente de que aquele que tentou mudar aceite voltar para o lugar do qual pretendia sair, renunciando a parte de quem é em nome da relação. Minha amiga não aceitou. Repetiu várias vezes, naquela tarde, que ainda o amava, e eu não duvido.

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Contudo, entendeu que, por mais difícil que fosse se separar, era ainda mais difícil permanecer em uma dinâmica na qual, para caber, precisaria renunciar àquilo que lhe era essencial.