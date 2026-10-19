Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda

A Prefeitura de Contagem publicou em agosto o edital Nº 01/2026 com o objetivo de reforçar o quadro de servidores municipais. A iniciativa integra os investimentos no serviço público local voltados a garantir um atendimento cada vez mais qualificado para toda a população.

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Ao todo, o certame oferece 272 vagas distribuídas em diversas áreas de atuação. A seleção representa uma oportunidade para quem planeja ingressar na carreira pública municipal e permite ao município contar com profissionais preparados para cuidar da cidade.

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Distribuição de vagas e remuneração

O processo seletivo contempla funções destinadas a candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica:

ensino médio;

curso técnico;

ensino superior.

As oportunidades abrangem diferentes setores da administração municipal, distribuídas nas seguintes áreas:

administração;

fiscalização;

tecnologia da informação;

engenharia;

saúde;

comunicação;

serviço social.

Os salários variam de acordo com o cargo escolhido e podem ultrapassar R$ 13 mil. O edital prevê também a concessão de benefícios aos novos contratados.

Inscrições e taxas

As inscrições começam nesta segunda-feira (19/10) e seguem abertas até o dia 17 de novembro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, no endereço ibgpconcursos.com.br.

A participação no concurso exige o pagamento de taxa de inscrição, estipulada conforme a escolaridade exigida para o posto:

cargos de nível médio e técnico: taxa de R$ 70,00;

cargos de nível superior: taxa de R$ 100,00.

Os candidatos interessados devem ler atentamente o edital completo, disponível para consulta na página oficial da Prefeitura de Contagem.

Etapas e data das provas

A aplicação das provas está agendada para o dia 24 de janeiro de 2027. O concurso público terá quatro etapas distintas de avaliação: