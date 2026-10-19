Assine
overlay
Início Gerais
CARREIRA PÚBLICA

Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda

Vagas contemplam níveis médio, técnico e superior em várias áreas, como Engenharia, Tecnologia da Informação e Administração

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/10/2026 00:00 - atualizado em 19/10/2026 08:57

compartilhe

×
Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda
A sede da Prefeitura de Contagem, município que abriu edital de concurso público com 272 vagas crédito: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem

A Prefeitura de Contagem publicou em agosto o edital Nº 01/2026 com o objetivo de reforçar o quadro de servidores municipais. A iniciativa integra os investimentos no serviço público local voltados a garantir um atendimento cada vez mais qualificado para toda a população.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ao todo, o certame oferece 272 vagas distribuídas em diversas áreas de atuação. A seleção representa uma oportunidade para quem planeja ingressar na carreira pública municipal e permite ao município contar com profissionais preparados para cuidar da cidade.

Leia Mais

Distribuição de vagas e remuneração

O processo seletivo contempla funções destinadas a candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica:

  • ensino médio;

  • curso técnico;

  • ensino superior.

As oportunidades abrangem diferentes setores da administração municipal, distribuídas nas seguintes áreas:

  • administração;

  • fiscalização;

  • tecnologia da informação;

  • engenharia;

  • saúde;

  • comunicação;

  • serviço social.

Os salários variam de acordo com o cargo escolhido e podem ultrapassar R$ 13 mil. O edital prevê também a concessão de benefícios aos novos contratados.

Inscrições e taxas

As inscrições começam nesta segunda-feira (19/10) e seguem abertas até o dia 17 de novembro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, no endereço ibgpconcursos.com.br.

A participação no concurso exige o pagamento de taxa de inscrição, estipulada conforme a escolaridade exigida para o posto:

  • cargos de nível médio e técnico: taxa de R$ 70,00;

  • cargos de nível superior: taxa de R$ 100,00.

Os candidatos interessados devem ler atentamente o edital completo, disponível para consulta na página oficial da Prefeitura de Contagem.

Etapas e data das provas

A aplicação das provas está agendada para o dia 24 de janeiro de 2027. O concurso público terá quatro etapas distintas de avaliação:

  • primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha para todos os candidatos inscritos no concurso;

  • segunda etapa: prova discursiva aplicada apenas aos participantes que optarem pelos cargos de nível superior;

  • terceira etapa: avaliação de títulos realizada exclusivamente para os concorrentes aos postos de nível superior;

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • quarta etapa: procedimento de heteroidentificação voltado aos candidatos autodeclarados negros que forem aprovados.

Tópicos relacionados:

carreira-publica concurso contagem emprego prefeitura-de-contagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay