Concurso em Contagem abre 272 vagas com salários de até R$ 13 mil; inscrições começam nesta segunda
Vagas contemplam níveis médio, técnico e superior em várias áreas, como Engenharia, Tecnologia da Informação e Administração
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A Prefeitura de Contagem publicou em agosto o edital Nº 01/2026 com o objetivo de reforçar o quadro de servidores municipais. A iniciativa integra os investimentos no serviço público local voltados a garantir um atendimento cada vez mais qualificado para toda a população.
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Ao todo, o certame oferece 272 vagas distribuídas em diversas áreas de atuação. A seleção representa uma oportunidade para quem planeja ingressar na carreira pública municipal e permite ao município contar com profissionais preparados para cuidar da cidade.
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Distribuição de vagas e remuneração
O processo seletivo contempla funções destinadas a candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica:
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ensino médio;
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curso técnico;
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ensino superior.
As oportunidades abrangem diferentes setores da administração municipal, distribuídas nas seguintes áreas:
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administração;
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fiscalização;
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tecnologia da informação;
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engenharia;
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saúde;
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comunicação;
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serviço social.
Os salários variam de acordo com o cargo escolhido e podem ultrapassar R$ 13 mil. O edital prevê também a concessão de benefícios aos novos contratados.
Inscrições e taxas
As inscrições começam nesta segunda-feira (19/10) e seguem abertas até o dia 17 de novembro. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, no endereço ibgpconcursos.com.br.
A participação no concurso exige o pagamento de taxa de inscrição, estipulada conforme a escolaridade exigida para o posto:
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cargos de nível médio e técnico: taxa de R$ 70,00;
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cargos de nível superior: taxa de R$ 100,00.
Os candidatos interessados devem ler atentamente o edital completo, disponível para consulta na página oficial da Prefeitura de Contagem.
Etapas e data das provas
A aplicação das provas está agendada para o dia 24 de janeiro de 2027. O concurso público terá quatro etapas distintas de avaliação:
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primeira etapa: prova objetiva de múltipla escolha para todos os candidatos inscritos no concurso;
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segunda etapa: prova discursiva aplicada apenas aos participantes que optarem pelos cargos de nível superior;
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terceira etapa: avaliação de títulos realizada exclusivamente para os concorrentes aos postos de nível superior;
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quarta etapa: procedimento de heteroidentificação voltado aos candidatos autodeclarados negros que forem aprovados.