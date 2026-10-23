Jeniffer Setti concorre a prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Los Angeles

Atriz e cantora, com mais de 20 filmes no currículo e passagens por novelas da Record e da Globo, interpreta Olivia no longa "Eu Sou a Lei", que também concorre a Melhor Filme.

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Com uma trajetória que transita entre a televisão, o cinema e a música, Jeniffer Setti vem construindo uma carreira marcada pela versatilidade artística e por escolhas que refletem sua identidade.

Formada em Artes Cênicas pelo SATED/RJ, com passagens por instituições tradicionais como Martins Pena, Tablado e Teatro de Arena, iniciou sua trajetória na televisão em 2013, na novela Dona Xepa, e conquistou espaço em produções de destaque.

Na TV, ganhou visibilidade com personagens como Safira, em Os Dez Mandamentos (Record); Taninha Torão, em A Segunda Dama; e Nalva, em A Dona do Pedaço (Globo).

Para a atriz, interpretar vai muito além de dar vida a um texto. "Eu sempre encarei cada personagem como um mergulho profundo, quase um confronto interno. Não é sobre decorar texto ou cumprir marcação, é sobre entender as dores, os desejos e as contradições daquela pessoa. Quando eu entro em cena, eu não quero parecer convincente, eu preciso acreditar de verdade no que estou vivendo, porque só assim o público também acredita", afirma.

No cinema, sua trajetória ganhou ainda mais espaço para a experimentação e a liberdade criativa. Com mais de 20 produções no currículo, incluindo títulos como Mãe Fora da Caixa, Os Emergentes e Juntos para Sempre, ela vive um dos momentos importantes de sua carreira.

Jeniffer concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante no LABRFF (Los Angeles Brazilian Film Festival) por sua interpretação de Olivia no longa Eu Sou a Lei, dirigido por Miguel Rodrigues. A produção também concorre na categoria de Melhor Filme.

Paralelamente à carreira no audiovisual, desenvolve trabalhos na música, explorando diferentes possibilidades artísticas e ampliando sua atuação no cenário cultural.

SOBRE JENIFFER SETTI

Atriz e cantora, formada em Artes Cênicas pelo SATED/RJ, com passagens por Martins Pena, Tablado e Teatro de Arena. Na televisão, participou de produções como Dona Xepa, Os Dez Mandamentos, A Segunda Dama e A Dona do Pedaço. No cinema, reúne mais de 20 filmes no currículo e concorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante no LABRFF por Eu Sou a Lei.

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Assessoria: VH Assessoria - TZ Produções