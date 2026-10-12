O alerta sobre a aposta do PT na virada em 2º turno: ‘Esperam que Lula resolva tudo’

Petistas críticos à condução da campanha à reeleição já identificaram o principal risco na tentativa de virar o jogo contra Flávio Bolsonaro no segundo turno: a confiança de que, na hora decisiva, Lula resolve tudo.

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Para um ex-ministro petista ouvido sob reserva pela coluna, a confiança absoluta no poder pessoal de Lula ajuda a adiar mudanças necessárias.

“Esperam que Lula resolva tudo.”

Há consenso de que é possível vencer a eleição, apesar da desvantagem no primeiro turno. Para isso, no entanto, seria necessário parar de procurar culpados e recorrer à franqueza.

“É mais confortável discutir quem errou na comunicação do que enfrentar como se tomaram as decisões, quem deixou de ser ouvido e por que o governo foi perdendo conexão com gente que sempre esteve próxima”, disse o ex-ministro.

Ele acrescentou que o desgaste parece mais profundo do que o de uma campanha mal organizada.

“Há uma sensação de círculo fechado, de pouca escuta e de repetição de personagens e argumentos. Uma parte do eleitorado está irritada e quer ser ouvida, e não receber uma explicação de por que deveria estar satisfeita.”

A campanha do PT se anima quando aposta na capacidade de reação de Lula, mas sempre surgem ponderações.

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“Precisa abrir espaço de verdade, dividir protagonismo e mostrar um time com propostas para o próximo mandato. Trocar algumas pessoas de lugar e aumentar a presença nas redes pode ajudar, mas será insuficiente se continuar tudo dependendo de Lula e passando pelos mesmos filtros”, acrescentou o ex-ministro.