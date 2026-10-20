A Parse Biosciences lançou o Evercode MAX, que permite que os pesquisadores analisem mais células e amostras com maior flexibilidade

A Parse Biosciences, líder em sequenciamento de célula única escalável e acessível e empresa do grupo QIAGEN, anunciou hoje o início das entregas do Evercode™ MAX, uma configuração modular de sua principal plataforma de sequenciamento, a Evercode. Mantendo o mesmo fluxo de trabalho sem necessidade de instrumentos adicionais, os pesquisadores podem analisar até 2,5 vezes mais células e até o dobro de amostras dentro do orçamento atual, ou realizar o mesmo experimento por cerca da metade do custo total.

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Com o Evercode MAX, os pesquisadores podem criar uma configuração de kits adequada ao seu experimento, codificando amostras e preparando bibliotecas como kits independentes. Ele está disponível para Whole Transcriptome, WT FFPE, TCR, BCR e CRISPR Detect. Com configurações que suportam até 384 amostras e 2 milhões de células, os pesquisadores podem priorizar mais amostras para caracterizar variações biológicas ou mais células por amostra para identificar populações raras e estados celulares sutis.

Essa flexibilidade se estende também ao custo. Como o Evercode MAX permite um maior número de amostras e células em um único experimento, o custo por amostra cai em até 58%. Os pesquisadores também podem ajustar a capacidade de preparação de bibliotecas à contagem de células desejada e guardar as reações de preparação de bibliotecas não utilizadas para experimentos futuros. Com isso, eles decidem quantas células sequenciar por amostra, ao mesmo tempo em que aproveitam melhor os reagentes que compram.

Segundo Nicholas Jendzjowsky, PhD, professor assistente residente do The Lundquist Institute, que recentemente optou pelo Evercode MAX, “Flexibilidade é a palavra que define o Evercode MAX. Para os experimentos que planejamos realizar, poderíamos, na prática, conduzir dois experimentos pelo preço de um. Isso tornou a decisão bastante fácil”.

Segundo Charlie Roco, PhD, cofundador e CTO da Parse, “O Evercode MAX é resultado direto do feedback dos nossos clientes. Cada laboratório tem prioridades próprias ao dimensionar um estudo de célula única — seja aumentar o número de amostras, analisar mais células ou reduzir os custos. Essa novidade oferece aos pesquisadores a flexibilidade necessária para definir suas prioridades, em vez de se adaptarem às limitações de um kit desenvolvido para atender a apenas uma dessas necessidades”.

O Evercode MAX utiliza a mesma química (versão 4) presente nos kits Evercode já existentes e oferece detecção sensível de genes e transcritos, sequenciamento eficiente e maior recuperação de células.

Para saber mais sobre o Evercode MAX, visite a Parse na conferência da American Society of Human Genetics (ASHG), que ocorrerá de 20 a 24 de outubro em Montreal, no Canadá — estande nº 801 —, ou acesse a página do produto Evercode MAX.

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences, uma empresa da QIAGEN, é uma empresa global de ciências da vida cuja missão é acelerar o progresso na saúde humana e na pesquisa científica. Capacitando pesquisadores a realizar o sequenciamento de células individuais com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento cerebral e sistema imunológico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020885155/pt/

Kaitie Kramer

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