Etanol abastece navios regularmente no Porto de Santos

CMA CGM, empresa global que atua em soluções de transporte marítimo, terrestre, aéreo e logística; Copersucar, líder global no setor de açúcar e etanol; Bunker One, subsidiária do grupo dinamarquês Bunker Holding, líder global na comercialização de combustíveis marítimos; e a Autoridade Portuária de Santos (APS) anunciam o início das operações regulares de abastecimento de navios com etanol no Porto de Santos.

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A primeira operação ocorreu nessa semana, em 19 de outubro, com o abastecimento do CMA CGM IRON, navio porta-contêineres de 13.000 TEU equipado com o primeiro motor tricombustível do mundo certificado para operar com etanol: o Everllence-B&W G95ME-C10.5-LGIM.

A operação marca a transição de uma experiência pioneira para um modelo de fornecimento regular de etanol, posicionando o Porto de Santos e o Brasil como importantes centros de abastecimento de combustíveis de baixo carbono. Até o final deste ano, estão previstos novos abastecimentos de navios da CMA CGM com etanol fornecido pela Copersucar.

“Após a primeira operação realizada em julho, estamos agora avançando para uma nova fase, demonstrando que o etanol pode ser incorporado às operações marítimas de forma segura, confiável e em escala comercial. Essa iniciativa reforça o compromisso da CMA CGM em acelerar a adoção de soluções de menor intensidade de carbono e apoiar o desenvolvimento de novos ecossistemas energéticos para o setor marítimo”, afirma Giovani Grassi, CEO da CMA CGM do Brasil.

O etanol fornecido pela Copersucar conta com uma cadeia de produção consolidada e certificada. A expansão da cultura da cana ocorre predominantemente em áreas de pastagens degradadas, enquanto o programa RenovaBio estabelece rigorosos critérios de sustentabilidade e desmatamento zero.

A oportunidade de mercado reforça o potencial dessa iniciativa. A demanda global por combustíveis marítimos supera 270 bilhões de litros por ano. Considerando a equivalência energética entre os combustíveis, a substituição de apenas 10% desse consumo poderia representar um mercado potencial adicional de aproximadamente 50 bilhões de litros de etanol por ano.

“Este é um marco para o etanol e para a navegação: inaugura o primeiro corredor verde de abastecimento marítimo com etanol do mundo e abre um novo mercado de destino global para o combustível. Com essa iniciativa, a Copersucar viabiliza o uso do etanol em uma operação comercial regular, conectando a capacidade produtiva e logística do Brasil à demanda internacional por descarbonização. É o início de uma nova fronteira de crescimento para o setor, com uma solução renovável que já reúne disponibilidade, escala e competitividade para avançar no transporte marítimo”, destaca Tomás Manzano, presidente da Copersucar.

As operações de abastecimento envolvem a atuação coordenada de diferentes parceiros, que conectam as etapas de produção, transporte, armazenamento e abastecimento do combustível. O etanol produzido pelas usinas associadas à Copersucar é fornecido e transportado até o Porto de Santos pela Evolua Etanol, empresa do Ecossistema Copersucar, onde é armazenado pela AGEO Terminais. A partir dessa estrutura, a cadeia logística permite disponibilizar o biocombustível para o abastecimento dos navios.

Para a etapa de abastecimento, que acontece no terminal da Santos Brasil, a Bunker One criou um protocolo pioneiro na América Latina, após meses de estudo e treinamento específico da equipe, levando em consideração o baixo ponto de fulgor desse combustível.

Para Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da Santos Brasil, sediar esse tipo de operação no Tecon Santos reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável da logística no país. “Temos atuado fortemente para reduzir a pegada de carbono das nossas operações e dos nossos clientes. Contribuir com a transição energética da navegação também faz parte dessa agenda", diz.

“O Brasil conhece o potencial do etanol há décadas. Agora, estamos levando essa experiência para a navegação internacional, combinando a capacidade de produção brasileira com a experiência e a cobertura global da Bunker One. Ao liderar essa iniciativa, o Porto de Santos se posiciona como destino estratégico para armadores que buscam reduzir suas emissões, enquanto outros mercados ainda avançam na regulamentação desse tipo de abastecimento”, afirma Flavio Ribeiro, CEO da Bunker One LatAm.

De acordo com o presidente da Autoridade Portuária de Santos (APS), Anderson Pomini, “a APS e todos os parceiros envolvidos nesta operação entraram para a história da navegação mundial e do comércio marítimo internacional, setor que responde por mais de 90% das transações comerciais do planeta, ao se tornarem protagonistas do abastecimento de navios com etanol. Trata-se de um passo definitivo para uma nova era de desenvolvimento sustentável. Estamos muito felizes e realizados”.

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As perspectivas de expansão desse mercado também estão relacionadas à evolução da frota marítima. Atualmente, de acordo com a Det Norske Veritas (DNV), 159 embarcações já operam com motores preparados para metanol, que podem utilizar etanol, e mais de 450 novos navios com essa tecnologia estão previstos para serem entregues até 2030, o que deve ampliar rapidamente o mercado potencial para o etanol.