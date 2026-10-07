Shah Rukh Khan e Rizwan Sajan se reúnem para o projeto Shahrukhz Residences by Danube, com coberturas projetadas por Gauri Khan

Após o sucesso da torre comercial Shahrukhz by Danube, que esgotou no dia do lançamento, a Danube Properties anuncia o próximo capítulo da sua parceria emblemática com Shah Rukh Khan: o lançamento da torre residencial Shahrukhz Residences by Danube, na Dubai Maritime City. Trata-se de um edifício totalmente mobilado, à beira-mar, com apartamentos a partir de 1,65 milhões de AED, e um plano de pagamento flexível: 30% durante a construção e 70% à data da entrega.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006352229/pt/

Shah Rukh Khan and Rizwan Sajan Reunite For Shahrukhz Residences by Danube With Gauri Khan-Designed Penthouses (Photo: AETOSWire)

Apresentado como a primeira torre residencial do mundo com o nome de uma celebridade, a Shahrukhz Residences by Danube estabelece um novo padrão para a experiência de morar inspirada em celebridades, oferecendo vistas deslumbrantes para o mar e o horizonte de Dubai.

Para aumentar sua exclusividade, a renomada designer de interiores e esposa de SRK, Gauri Khan, projetou as coberturas, oferecendo aos compradores a oportunidade de incorporar seu estilo característico de design às próprias residências.

A torre terá mais de 40 comodidades de lazer, incluindo um “Longevity Lounge” inédito com crioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, uma cama de terapia de luz vermelha e uma sauna de infravermelhos. Haverá também áreas de lazer com tema aquático, instalações desportivas, uma creche, pistas de ciclismo e de corrida e experiências premium inspiradas no estilo de vida “King”. Os residentes terão acesso a um iate particular e a um exclusivo King's Club na cobertura.

Expressando sua empolgação, Shah Rukh Khan disse: “Estou radiante por fazer parceria com Rizwan mais uma vez para o Shahrukhz Residences. A proposta é desenvolver uma residência que permita aos meus fãs vivenciarem um estilo de vida parecido com o meu. Ter a Gauri ao meu lado neste empreendimento torna tudo ainda mais especial.”

Rizwan Sajan, fundador e presidente do Danube Group, disse: “O Shahrukhz Residences by Danube é uma visão para criar um endereço que as pessoas desejarão ter e lembrarão por gerações. Após a resposta fenomenal ao Shahrukhz by Danube, nossos clientes nos pediram para levar essa experiência para o segmento residencial, e nós os ouvimos. Com o Shahrukhz Residences, estamos reunindo luxo, bem-estar, entretenimento e design premium para criar uma forma de viver verdadeiramente icônica — assim como a de Shah Rukh e a minha.”

Sobre a Danube Properties

A Danube Properties, subsidiária do Danube Group fundada em 1993 por Rizwan Sajan, é uma das principais incorporadoras imobiliárias do setor privado dos Emirados Árabes Unidos. Reconhecida por pioneirismo no plano de pagamento com parcelas de 1%, a empresa desenvolve residências completamente mobiliadas que oferecem mais de 40 recursos voltados ao estilo de vida, consolidando uma sólida reputação pela qualidade de suas obras e pela entrega no prazo dos empreendimentos.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Avinash Lohana

enquiry@danubeproperties.ae

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