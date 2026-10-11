Do glamour à prisão: famosos que tiveram problemas com a Justiça e acabaram atrás das grades

Shia LaBeouf: O ator norte-americano, conhecido pela franquia “Transformers”, foi preso diversas vezes por episódios de desordem e agressão. Em fevereiro de 2026, voltou a ser detido após uma briga em Nova Orleans. Em junho, declarou-se culpado de três acusações de agressão e recebeu dois anos de liberdade condicional, além de tratamento e acompanhamento obrigatório. Foto: Divulgação