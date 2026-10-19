ONSV lança programa que une empresas à segurança viária

O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) colocou em operação um programa de Marketing Relacionado à Causa (MRC) que vincula a atuação de empresas ao financiamento de estudos e pesquisas voltados à preservação de vidas no trânsito. A estreia ocorre com duas participantes: a Arbitran, responsável pela Câmara Arbitral de Trânsito, e a AIOTI, empresa que desenvolve o SafePilot.

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O modelo permite que organizações privadas destinem ao Observatório recursos ligados à venda ou ao uso de seus produtos e serviços. Com isso, a instituição amplia as formas de participação do setor empresarial na produção de conhecimento sobre mobilidade segura e passa a convidar outras companhias a compor essa rede de apoio.

“Com o lançamento do programa, queremos ampliar a participação das empresas na construção de um trânsito mais seguro. Preservar vidas exige compromisso coletivo e conhecimento para orientar decisões. O Marketing Relacionado à Causa permite integrar esse compromisso à atividade empresarial, contribuindo para estudos e pesquisas que ajudem a compreender os riscos e aprimorar a prevenção”, afirma Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária.

Como o modelo funciona

No Marketing Relacionado à Causa, a operação comercial de uma empresa gera contribuições para uma organização dedicada a determinada pauta social, conforme critérios estabelecidos previamente entre as partes. O valor destinado pode estar atrelado a um percentual de receita, a uma taxa ou ao volume de clientes atendidos, entre outras variáveis.

O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) descreve a modalidade, em seu guia sobre MRC, como uma forma de alinhar as estratégias das empresas às necessidades da sociedade, com benefícios tanto para a causa quanto para os negócios. Entre as experiências conhecidas no país está a do Instituto Ayrton Senna, que mantém parcerias em que parte da comercialização de produtos é revertida a programas educacionais.

Na iniciativa do ONSV, o mecanismo tem como foco a segurança no trânsito. Os valores arrecadados servem para aprofundar o entendimento sobre fatores de risco e oferecer subsídios a políticas, programas e ações preventivas.

Contribuições da Arbitran e da AIOTI

Cada uma das empresas que inauguram o programa adotou uma forma própria de repasse, associada ao seu modelo de atuação. A Arbitran vai repassar um percentual das causas submetidas à Câmara Arbitral de Trânsito, de modo que cada procedimento iniciado se converta em apoio a estudos sobre o tema.

A AIOTI, por sua vez, contribuirá mensalmente com um valor fixo por motorista cadastrado e com monitoramento ativo no SafePilot. Assim, o montante vai variar conforme o número de condutores acompanhados pela plataforma.

Destinação dos recursos

O recurso captado por meio do programa será aplicado em estudos, pesquisas, levantamentos, indicadores e diagnósticos ligados à prevenção de sinistros. A expectativa é que esse acervo auxilie na identificação de situações de risco, na definição de prioridades e no apoio às decisões de gestores públicos, empresas e outros atores que atuam na área.

De acordo com o ONSV, a instituição preserva autonomia institucional e independência científica tanto no uso das verbas quanto na condução das pesquisas. As parcerias configuram apoio à causa e não equivalem a certificação, homologação ou recomendação comercial dos produtos e serviços das participantes.

Sobre as empresas participantes

A Arbitran atua como Câmara Arbitral de Trânsito e conduz a resolução de conflitos por conciliação, mediação e arbitragem. A equipe é formada por profissionais com trajetória em trânsito, segurança viária, transportes e responsabilidade civil, o que permite tratar controvérsias específicas desse campo.

A AIOTI é uma empresa de tecnologia dedicada à mobilidade segura e responsável pelo SafePilot, sistema de telemetria por celular. A ferramenta emprega sensores do próprio smartphone e inteligência artificial para avaliar o comportamento ao volante e gerar informações destinadas ao acompanhamento de motoristas e à gestão de frotas, dispensando a instalação de equipamentos nos veículos.

Sobre o ONSV

Com o lançamento, o Observatório também abre espaço para que outras empresas venham a integrar o programa e conectem suas operações à redução de mortes e lesões no trânsito. Fundado como instituição social sem fins lucrativos, o ONSV trabalha pela preservação de vidas e pela mudança da cultura de segurança viária no Brasil, por meio da produção e difusão de conhecimento, da mobilização social e de iniciativas voltadas a um trânsito mais seguro. A entidade é qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e, segundo informa, detém status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC).

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Para mais informações, basta acessar: www.onsv.org.br/mrc