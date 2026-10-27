Escola de Papai Noel do Brasil prepara profissionais para a temporada de Natal

No dia 27 de outubro, a escola realiza a última aula do curso de formação de 2026, no Rio de Janeiro. A programação incluiu atividades de inclusão em parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), orientações sobre os cuidados com a barba e aulas de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com o encerramento da formação, os alunos estão preparados para começar a trabalhar como Papais Noéis a partir de novembro. Foto: Divulgação