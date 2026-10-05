AEM expande a plataforma Elements para oferecer resiliência ambiental em todo o espectro

A AEM, fonte essencial de informações ambientais, anunciou hoje a expansão de seu conjunto de aplicativos Elements, com o lançamento do Elements Weather e do Elements Protect antes da Meteorological Technology World Expo 2026.

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Juntamente com o Elements 360, esses três aplicativos fornecem às organizações um conjunto integrado de inteligência ambiental, que abrange colaboração em toda a empresa, planejamento baseado em previsões e resposta de segurança em tempo real. Essa ampliação reflete o compromisso da AEM com a resiliência colaborativa e capacita as organizações a tomarem decisões mais rápidas e coordenadas, reduzindo riscos e fortalecendo a preparação.

As organizações responsáveis pela gestão de riscos ambientais geralmente utilizam ferramentas e fontes de dados desconexas para apoiar o planejamento, a colaboração e a resposta em tempo real. Essa inconsistência gera pontos cegos, retarda a coordenação e dificulta a ação em casos de mudanças rápidas nas condições que ameaçam pessoas, ativos ou operações. Agora, com o Elements 360, o Elements Weather e o Elements Protect disponíveis em conjunto, os clientes podem atender a todas essas necessidades a partir de uma única plataforma conectada.

Um conjunto de soluções em constante expansão para todas as decisões

O Elements 360, o Elements Weather e o Elements Protect são desenvolvidos sobre a Plataforma de Resiliência AEM Elements®, que combina redes exclusivas de sensores da AEM, dados ambientais globais, serviços meteorológicos especializados e inteligência baseada em IA.

O Elements Weather é um aplicativo de inteligência operacional baseado em previsões, que combina monitoramento, alertas e previsões especializadas, permitindo que as equipes se planejem para os impactos climáticos com antecedência de horas a dias. Disponível globalmente para operações que abrangem vários locais ou grandes territórios, o Elements Weather oferece consultoria meteorológica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, além de previsões personalizadas, ajudando as organizações a se planejarem antecipadamente e a reduzirem interrupções relacionadas ao clima.

O Elements Protect é um aplicativo de segurança ao ar livre que fornece alertas em tempo real sobre raios, estresse térmico e condições climáticas severas, emitidos quando há uma ameaça iminente à segurança em um local específico. Com base na tecnologia de detecção de raios líder de mercado da Earth Networks Total Lightning Network®, o aplicativo fornece às organizações a percepção situacional necessária para que elas possam agir imediatamente e proteger as pessoas no local.

O Elements 360 é um aplicativo empresarial de resiliência contra múltiplos riscos para organizações que gerenciam ameaças ambientais. De enchentes repentinas e incêndios florestais a possíveis impactos em infraestruturas críticas, ele reúne dados das redes proprietárias da AEM, de sensores de propriedade dos clientes e de fontes de terceiros em um único quadro operacional compartilhado, possibilitando uma resposta colaborativa entre departamentos e órgãos.

“Quando riscos ambientais ameaçam pessoas ou operações, as equipes precisam de informações confiáveis e oportunas que possam orientar ações imediatas”, disse Mark D. Miller, diretor comercial da AEM. “O Elements 360, o Elements Weather e o Elements Protect integram nossas redes de sensores, previsões, meteorologistas e inteligência da plataforma, permitindo que os clientes identifiquem os riscos mais cedo, tomem decisões com mais rapidez e respondam com confiança.”

Todas as três aplicações compartilham a mesma plataforma subjacente, mas foram projetadas para serem adotadas de forma independente. Os clientes podem começar com a aplicação que atende à sua necessidade mais urgente e expandir para o conjunto de soluções à medida que suas operações e seu perfil de risco crescem em escala ou complexidade.

Disponibilidade

O Elements 360, o Elements Weather e o Elements Protect já estão disponíveis na Plataforma de Resiliência do AEM Elements. Os clientes também têm acesso aos serviços especializados da AEM em toda a plataforma, incluindo suporte dedicado, serviços profissionais para projeto de soluções, serviços de campo para instalação e manutenção de hardware e serviços meteorológicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. As organizações podem saber mais ou solicitar uma consulta em https://aem.eco.

Sobre a AEM

A AEM reúne líderes globais em tecnologia para capacitar comunidades e organizações a sobreviverem e prosperarem diante de crescentes riscos ambientais. Por meio da implementação de redes de sensores inteligentes, da operação de uma infraestrutura segura e escalável de gerenciamento de dados e do fornecimento de análises de alto valor por meio de um conjunto de aplicativos para o usuário final, a AEM se torna uma fonte essencial de informações ambientais. Essas tecnologias possibilitam resultados positivos, ajudando a reduzir o impacto ambiental e a construir um mundo mais seguro. Para informações adicionais, visite https://aem.eco.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261005343826/pt/

Assessoria de Imprensa:

Anuj Agrawal

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anuj.agrawal@aem.eco