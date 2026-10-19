Contagem recebe 11ª edição de corrida com provas para toda a família

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Para quem gosta de correr, caminhar ou incentivar as crianças a praticar esportes, a 11ª Corrida Unimed ItaúPower Shopping terá opções para diferentes públicos, em 20 de novembro, em Contagem. O evento contará com provas de 5 km e 10 km, caminhada de 2 km e corrida infantil, com uma programação que combina esporte, lazer e bem-estar.

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A programação começa às 7h, com a abertura da arena. Os participantes poderão fazer alongamentos a partir das 7h50, antes da largada simultânea das provas de 5 km e 10 km, marcada para as 8h. Às 9h é a vez da caminhada de 2km e por último a Corrida Kids prevista para as 9h30.

A modalidade infantil é destinada a crianças nascidas entre 2013 e 2022. A proposta é ampliar a participação das famílias e oferecer alternativas para quem deseja praticar uma atividade física sem necessariamente disputar uma prova de corrida.

“Queremos que a corrida seja também uma experiência de bem-estar e convivência. A cada edição, buscamos aproximar diferentes públicos do esporte e proporcionar uma manhã especial para famílias e amigos”, afirma Renata Costa, gerente de Marketing do ItaúPower Shopping.

Inscrições

As inscrições estão abertas e os valores variam conforme o lote. O primeiro se encerrou na sexta-feira (16/10) de outubro e custava R$ 80. O segundo lote tem o valor de R$ 90, com inscrições até 7 de novembro.

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O terceiro e último custa R$ 100 e estará disponível até 19 de novembro ou enquanto houver vagas.

Os interessados podem consultar as informações e realizar a inscrição pelo site TBH Esportes.

Premiação

Todos os participantes receberão medalhas de participação. Nas provas de 5 km e 10 km, os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina serão contemplados com troféus ou medalhas especiais.

A caminhada de 2 km terá caráter participativo, sem previsão de disputa por colocação no formato divulgado pela organização. Os participantes dessa modalidade também receberão medalhas.

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Serviço

11ª Corrida Unimed ItaúPower Shopping

Data: 20 de novembro

20 de novembro Local: ItaúPower Shopping | Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, Contagem

ItaúPower Shopping | Av. General David Sarnoff, 5.160 - Cidade Industrial, Contagem 7h: Abertura da arena

Abertura da arena 7h50: Alongamentos

Alongamentos 8h: Largada das provas de 5 km e 10 km

Largada das provas de 5 km e 10 km 9h: Largada da caminhada de 2 km

Largada da caminhada de 2 km 9h30: Corrida Kids, para crianças nascidas entre 2013 e 2022

Corrida Kids, para crianças nascidas entre 2013 e 2022 10h30: Início das cerimônias de premiação

Início das cerimônias de premiação Inscrições: TBH Esportes

*Estagiária sob supervisão