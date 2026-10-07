Uma estátua de 20 metros para uma lesma rosa? Cidade australiana planeja homenagem gigante a um animal com uma particularidade rara até no mundo da natureza

Uma cidade remota na Austrália planeja construir uma estátua gigante de uma lesma rosa fluorescente, uma espécie que não existe em outro lugar no mundo. A ideia é celebrar o molusco ameaçado de extinção, conhecido como Triboniophorus aff. graeffei.

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O prefeito de Narrabri Shire, Darrell Tiemens, afirmou ao Sydney Morning Herald que a Austrália é um país grande que adora "coisas grandes" e que o monumento se encaixaria na coleção de atrações gigantes do país. Ainda segundo o veículo, moradores de Narrabri, em Nova Gales do Sul, apoiam a iniciativa do conselho municipal para homenagear a lesma rosa do Monte Kaputar e impulsionar o turismo local.

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Uma espécie única

A lesma é encontrada apenas nas florestas do Monte Kaputar, um vulcão extinto. Os animais podem atingir quase 20 centímetros de comprimento e apresentam uma coloração rosa-choque. Eles aparecem somente em clima úmido e nebuloso.

Cientistas temiam que a espécie tivesse sido dizimada por incêndios florestais entre 2019 e 2020. No entanto, pesquisas provaram que alguns indivíduos sobreviveram. O Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem local lançou até um aplicativo, o Slug Sleuth, para que as pessoas registrem avistamentos.

Tiemens relatou já ter visto os animais duas vezes e os descreveu como coloridos e espetaculares. "Eles podem não ser tão fofinhos quanto coalas ou ornitorrincos, mas são únicos", disse ao The Herald.

A proposta para o monumento surgiu em Sydney, sugerida por Alexandra Luxford, legisladora do subúrbio de Randwick, como parte de uma relação de cidades-irmãs. A Câmara Municipal de Randwick está ajudando Narrabri a obter financiamento para a estátua, que poderá ter até 65 pés (19,8 metros) de comprimento ou mais.

O prefeito destacou que o projeto será executado "com bom gosto, como uma obra de arte icônica, e não de uma forma brega e turística".

Esta não seria a primeira obra de arte inspirada na lesma. Existe uma estátua menor na cidade vizinha de Boggabri. Em 2023, Griffin Barber, de 13 anos, ganhou o primeiro prêmio na categoria Obra de Arte Mais Incomum do concurso "Wild at Art: Threatened Species" com sua obra "Abrace a Lesma".

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“Escolhi este animal porque ele é grande e fofo”, disse o jovem artista ao site do Conselho Municipal de Narrabri. “Além disso, é uma lesma, e a maioria das pessoas pensa 'eca' ou 'que nojo' quando pensa em lesmas, mas achei que seria perfeito para criar uma obra de arte.”