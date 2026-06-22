Nova espécie de lesma marinha tem o tamanho de um grão de arroz

Nas águas costeiras de Keelung, em Taiwan, cientistas registraram uma das menores lesmas marinhas conhecidas. O animal mede menos de três milímetros, apresenta corpo translúcido e manchas pretas e amarelas. Por esse motivo, pesquisadores batizaram a espécie de lesma-do-mar-gergelim, ou Thecacera sesama, em referência ao tamanho comparável a um grão de gergelim.

A espécie integra o grupo dos nudibrânquios, moluscos marinhos que costumam exibir cores intensas e formas variadas. Apesar disso, a lesma-do-mar-gergelim quase desaparece no ambiente devido ao corpo transparente e reduzido. Assim, observadores dependem de mergulhos atentos, boa iluminação e, muitas vezes, de lentes de aumento para localizá-la nos recifes rochosos da região.

lesma-do-mar-gergelim tem este nome em referência ao tamanho comparável a um grão de gergelim. Foto: Arquivo pessoal Ho-Yeung Chan



Lesma-do-mar-gergelim: o que torna essa espécie diferente?

A palavra-chave lesma-do-mar-gergelim ganhou destaque na literatura científica em 2026, após a publicação do estudo que descreveu a espécie. Os autores chamaram atenção para o padrão de coloração pontilhado, com marcas pretas e amarelas distribuídas pelo dorso. Esse arranjo cromático facilita a camuflagem sobre os organismos onde o animal vive e se alimenta. Além disso, o corpo translúcido revela partes internas, o que reforça o aspecto quase invisível.

A designação popular surgiu entre mergulhadores de Taiwan. Eles compararam o pequeno nudibrânquio a um grão de gergelim por causa do tamanho e do formato arredondado. O apelido, então, inspirou o nome científico sesama, derivado de sesame. Essa escolha ilustra uma prática frequente na biologia: pesquisadores incorporam referências culturais e locais quando descrevem novas espécies.

Outro aspecto relevante envolve a forma como os cientistas encontraram a espécie. Um mergulho recreativo de um estudante de graduação proporcionou o primeiro registro do animal em 2019. A partir desse episódio, a equipe iniciou um esforço de documentação que incluiu fotografias de alta resolução, desenhos detalhados e análises morfológicas. Assim, o grupo conseguiu diferenciar a nova lesma-do-mar de outras espécies do gênero Thecacera.

Ilustração da lesma do mar gergelim – Divulgação

Como vive a lesma-do-mar-gergelim?

A rotina da lesma-do-mar-gergelim concentra quatro atividades principais: alimentação, busca por alimento, reprodução e postura de ovos. Todas ocorrem sobre colônias de briozoários, invertebrados aquáticos conhecidos como animais-musgo. Essas colônias formam estruturas ramificadas, que funcionam ao mesmo tempo como fonte de alimento e abrigo.

Os briozoários oferecem uma superfície complexa, cheia de cavidades, onde a T. sesama circula com facilidade. O animal raspa o alimento com a rádula, estrutura semelhante a uma lixa de minúsculos dentes. Em seguida, a lesma desloca-se para outras partes da colônia, o que reduz a competição direta por recursos dentro do mesmo espaço. Esse comportamento garante um uso eficiente do habitat.

Durante a reprodução, os indivíduos se aproximam e trocam gametas, já que atuam como hermafroditas. Depois disso, cada um deposita fitas de ovos sobre o substrato formado pelos briozoários. Esses cordões ovígeros permanecem fixos até a eclosão das larvas, que passam por estágios planctônicos antes de se estabelecer no fundo. Dessa forma, a espécie amplia a chance de colonizar novas áreas.

Habitat principal: colônias de briozoários em substratos rochosos costeiros.

colônias de briozoários em substratos rochosos costeiros. Alimentação: consumo direto dos briozoários.

consumo direto dos briozoários. Reprodução: troca de gametas entre parceiros hermafroditas.

troca de gametas entre parceiros hermafroditas. Postura de ovos: cordões gelatinosos aderidos ao animal-musgo.

Por que a descoberta da lesma-do-mar-gergelim importa?

A identificação da lesma-do-mar-gergelim reforça a alta diversidade de nudibrânquios na região de Taiwan. Esses moluscos participam da cadeia alimentar marinha como consumidores de esponjas, cnidários, briozoários e outros invertebrados. Assim, eles ajudam a regular populações e a manter o equilíbrio em recifes e fundos rochosos.

Os nudibrânquios também funcionam como indicadores ambientais. Mudanças na temperatura, na qualidade da água e na estrutura dos recifes se refletem na presença ou ausência dessas espécies sensíveis. Portanto, cada novo registro, inclusive o de T. sesama, amplia o conjunto de dados disponível para monitoramento de ecossistemas costeiros.

A área de Keelung apresenta condições desafiadoras para pesquisas subaquáticas. Tufões no verão, ondas fortes no inverno e quedas de temperatura reduzem a janela anual de trabalho em campo. Mesmo assim, a equipe conseguiu documentar um organismo menor que um grão de arroz. Esse fato sugere a existência de outras espécies ainda não descritas, especialmente entre invertebrados microscópicos ou translúcidos.

Pesquisadores realizam mergulhos em diferentes estações. Eles registram imagens e vídeos de alta resolução. Depois, analisam os detalhes morfológicos em laboratório. Em seguida, comparam os registros com bancos de dados já existentes. Por fim, descrevem oficialmente as espécies novas para a ciência.

Que perspectivas essa espécie abre para a pesquisa marinha?

A descoberta da lesma-do-mar-gergelim destaca a necessidade de investir em estudos de organismos pequenos e discretos. Muitos programas de monitoramento concentram esforços em peixes, corais e grandes invertebrados. No entanto, os micromoluscos e outros invertebrados diminutos exercem papéis importantes em redes tróficas locais.

Além disso, a T. sesama pode ajudar a esclarecer relações evolutivas dentro do grupo dos nudibrânquios. Comparações entre espécies próximas revelam padrões de adaptação associados à coloração, ao tamanho e ao tipo de alimento. Esses dados permitem reconstruir trajetórias evolutivas em recifes tropicais e subtropicais, regiões que ainda apresentam lacunas de conhecimento.

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Em síntese, a lesma-do-mar-gergelim simboliza um universo de formas de vida pouco visíveis, mas ecologicamente relevantes. A cada nova espécie descrita, a ciência ajusta o mapa da biodiversidade marinha e aprimora estratégias de conservação para ambientes costeiros pressionados por mudanças climáticas e atividades humanas.