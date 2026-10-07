Com avanço da IA, Copyleaks expande sua atuação no Brasil

A Copyleaks, empresa global em integridade acadêmica e análise de conteúdo por Inteligência Artificial, anuncia sua expansão para o Brasil por meio de uma parceria com a ENG DTP & Multimídia. A colaboração foi anunciada durante o FNESP 2026 – Fórum Nacional do Ensino Superior Particular, um dos principais encontros de lideranças do ensino superior brasileiro, que aconteceu em setembro em São Paulo.

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À medida que a Inteligência Artificial se torna cada vez mais presente na forma como os estudantes aprendem, pesquisam e escrevem, as instituições de ensino estão repensando o significado da integridade acadêmica em um ambiente educacional no qual o uso da IA já é uma realidade.

O desafio deixou de ser simplesmente identificar se a IA pode ter sido utilizada. As instituições precisam de meios para compreender como um trabalho foi produzido, aplicar de forma consistente suas próprias políticas e oferecer aos educadores evidências relevantes que apoiem suas decisões.

A Copyleaks ajuda as instituições a colocar em prática políticas de integridade acadêmica e de uso responsável da IA, acompanhando sua constante evolução. Sua plataforma reúne detecção e análise de conteúdo gerado por IA, identificação de plágio e similaridade, análise de originalidade e outros indicadores de escrita, além de configurações que permitem às instituições estabelecer padrões alinhados às suas próprias políticas e expectativas.

As instituições podem configurar a forma como os trabalhos são analisados de acordo com suas próprias diretrizes para o uso de IA, enquanto informações transparentes ajudam os educadores a compreender os indicadores que fundamentam cada resultado. Recursos analíticos também oferecem visibilidade sobre padrões identificados em trabalhos, cursos e instituições, ajudando os gestores acadêmicos a compreender como o uso da IA está evoluindo e em quais situações políticas institucionais, práticas de ensino ou métodos de avaliação podem precisar ser adaptados.

“O Ensino Superior está avançando para além da questão sobre se os estudantes estão utilizando IA, em direção a uma questão muito mais importante: como a IA deve ser utilizada adequadamente para apoiar a aprendizagem”, afirma Alon Yamin, CEO da Copyleaks. “As instituições brasileiras estão passando por essa transformação da mesma forma que universidades em todo o mundo. Nossa parceria com a ENG DTP & Multimídia combina seu profundo conhecimento do mercado educacional brasileiro com a tecnologia da Copyleaks, proporcionando às instituições maior transparência sobre os trabalhos dos estudantes e, ao mesmo tempo, permitindo que apliquem os padrões de integridade acadêmica mais adequados às suas comunidades.”

Copyleaks expande atuação no Brasil em parceria com a ENG DTP & Multimídia

A Copyleaks ingressa no mercado brasileiro de Educação em parceria com a ENG DTP & Multimídia, empresa brasileira de tecnologia com mais de 25 anos de experiência no setor educacional. A ENG atua junto a universidades, instituições de educação profissional e organizações educacionais públicas e privadas na introdução e no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o mercado brasileiro.

“O trabalho de desenvolvimento de mercado que a ENG DTP & Multimídia realiza há mais de 25 anos no setor educacional brasileiro fez dela a parceira ideal para nós no país”, afirma Eric Gibbs, Vice President of Education da Copyleaks.

A ENG também possui experiência específica no mercado de tecnologias para integridade acadêmica, tendo participado anteriormente do desenvolvimento, no Brasil, de soluções como a Ouriginal. Essa experiência proporciona conhecimento adicional sobre as necessidades, os fluxos de trabalho e as prioridades relacionadas à integridade acadêmica das instituições de ensino brasileiras.

Para Álvaro Venegas, fundador da ENG DTP & Multimídia, a chegada da Copyleaks ocorre justamente quando as universidades começam a superar o debate sobre a proibição da IA e avançam para discussões mais maduras sobre sua governança e seu uso responsável. “A Copyleaks atende a uma demanda urgente das instituições de ensino: estabelecer metodologias de integridade acadêmica diante do crescente uso da Inteligência Artificial. Não acreditamos que a resposta seja impedir os estudantes de utilizar IA. Pelo contrário: o desafio é ensiná-los a usar a IA, e não deixar que a IA faça tudo por eles”, afirma Venegas.

Segundo Venegas, as instituições enfrentam agora o desafio de estabelecer critérios claros sobre quando, onde e como a IA pode ser utilizada, preservando a autoria dos estudantes, seu desenvolvimento intelectual e os objetivos pedagógicos dos trabalhos acadêmicos.

Novidade da última versão: vídeo, áudio, imagem

O Copyleaks elimina a vulnerabilidade de ferramentas fragmentadas, fornecendo o único ecossistema unificado de nível empresarial para detecção multimodal escalável em vídeo, áudio, imagem e texto. Solução completa para Integridade Acadêmica.

Sobre a Copyleaks

A Copyleaks desenvolve soluções de integridade de conteúdo baseadas em Inteligência Artificial, incluindo tecnologias para identificação de conteúdo gerado por IA, correspondência de textos e fontes e detecção de plágio. Suas soluções ajudam organizações e instituições de ensino a proteger a originalidade, a transparência e a integridade dos conteúdos, fornecendo evidências que apoiam a tomada de decisões humanas de maneira fundamentada.

Sobre a ENG DTP & Multimídia

A ENG DTP & Multimídia atua há mais de quatro décadas no mercado brasileiro de tecnologia — e há mais de 25 anos no setor educacional — desenvolvendo projetos para instituições de ensino, empresas e organizações públicas. A empresa concentra sua atuação na introdução e no desenvolvimento de tecnologias internacionais no Brasil, além de oferecer treinamentos, certificações profissionais e projetos de transformação digital voltados à Educação.

Informações para imprensa e Instituições de Ensino ENG DTP & Multimídia

São Paulo | Curitiba | Brasília | Rio de Janeiro

www.eng.com.br/copyleaks

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