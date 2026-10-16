Homem mais velho do mundo comemora 114 anos com festa no Ceará

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O brasileiro João Marinho Neto completou 114 anos no último dia 5 e celebrou a data com uma festa de aniversário no sábado (10), em Apuiarés, no Ceará. Os registros da comemoração foram divulgados pela organização LongeviQuest, autoridade mundial em longevidade humana máxima.

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A celebração reuniu a prefeita do município, Ana Rufino, a representante da LongeviQuest, Iara Souza, além de funcionários do lar de idosos onde ele vive e filhos do aniversariante: Vinícius, de 42 anos, Fátima, de 77, Arilo, de 81, Jarbas, de 37, e Raimundo, de 75.

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Posições no ranking de longevidade

Validado pela LongeviQuest, João Marinho Neto é a décima pessoa mais velha do planeta. Todas as pessoas à sua frente são mulheres, grupo que contempla as brasileiras Yolanda Beltrão de Azevedo e Beatriz Ferreira Duarte, ambas com 115 anos.

O cearense acumula marcas expressivas no histórico global e nacional:

homem mais velho da história do Brasil;

236ª pessoa mais velha de toda a história;

membro do trio de únicos homens vivos que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial, junto com Ken Weeks e Ikaru Kat?.

O posto de homem mais longevo da história pertence a Jiroemon Kimura, do Japão, que viveu até os 116 anos e 54 dias. João tornou-se o homem mais velho conhecido da América Latina em 2 de abril de 2024, aos 111 anos e 180 dias, após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora. Em 25 de novembro de 2024, passou a ser o homem mais velho do mundo, aos 112 anos e 51 dias, depois do falecimento de John Tinniswood.

Trabalho no campo e família

João Marinho Neto nasceu em Maranguape, Ceará, em 5 de outubro de 1912, filho dos agricultores Antônio Júlio da Graça e Vitória da Virgem Mártir. Durante a infância, mudou com a família para a zona rural de Apuiarés, na época distrito de Pentecoste, começando a auxiliar nas lavouras aos quatro anos.

João Marinho Neto, o homem mais velho do Brasil e entre os mais longevos do mundo, celebra seus 114 anos. LongeviQuest

Em 1944, casou com Josefa Albano dos Santos. Na Fazenda Massapê, propriedade herdada pela esposa, produziu feijão e milho, além de criar cabras, porcos, galinhas e gado. O casal teve cinco filhos: Antônio Arilo, Fátima, Raimundo, além de José Almir e Vanda, ambos já falecidos. Posteriormente, teve outros três filhos com Antônia Rodrigues Moura: Vinícius, Jarbas e Conceição. As atividades no campo possibilitaram a compra de casas e terrenos.

O aniversariante atribui a vida longa ao hábito de conviver com boas pessoas, evitar a solidão excessiva e manter a proximidade com os filhos para compartilhar conexão e amor. A genética familiar também revelou longevidade: a irmã mais nova, Mercê, viveu até os 102 anos.

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Recentemente, João trocou felicitações de aniversário com Ken Weeks, o segundo homem mais velho do mundo. Nascidos na mesma data, com intervalo de um ano, eles protagonizaram a primeira comunicação documentada entre os dois homens mais velhos do planeta.