Parece um cenário da Islândia, mas não é: cachoeira cristalina em reserva natural surpreende pela beleza e trilha de fácil acesso

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O rio Urederra brota ao pé das escarpas calcárias da serra de Urbasa, na Espanha. A água da chuva e da neve se infiltra durante anos nas rochas, percorre galerias subterrâneas e retorna à superfície carregada de carbonatos. Esse processo natural revela um fundo de pedra clara e confere ao leito tons de turquesa e esmeralda.

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Nos dois primeiros quilômetros a partir da nascente, o curso desce encachoeirado em uma sucessão de poços e cascatas. Em basco, o nome Urederra significa: "água formosa". O espaço é protegido como Reserva Natural desde 1987 e conta com limite diário de público.

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Como funciona o percurso

A caminhada começa em Baquedano, no vale de Améscoa Baja, no oeste de Navarra. O trajeto de ida e volta soma 6,2 quilômetros e cerca de 200 metros de desnível, concluído em duas ou três horas com paradas de observação.

O caminho apresenta boa sinalização, com descida suave até a margem e subida guardada para o retorno. A rota acolhe crianças sob vigilância, embora o terreno perto das águas exija calçado de montanha devido a raízes, pedras e umidade constante.

A estrutura do local exige atenção a regras práticas:

o acesso ao trecho final da nascente é restrito para proteção ambiental;

o percurso não possui fontes de água nem bares;

a trilha contém pontes de madeira e portões de gado que devem ser fechados após a passagem;

a entrada exige reserva prévia no site oficial, com vagas que costumam esgotar em fins de semana e feriados.

Melhor período e atrações vizinhas

Os meses de outubro e novembro marcam o momento ideal para a visita. As chuvas aumentam a força das cascatas, enquanto as faias da floresta mudam a copa para tons amarelos, ocres e avermelhados. Dias de semana pela manhã oferecem maior tranquilidade.

A comarca de Tierra Estella reúne opções complementares para um roteiro completo. A parte alta da serra abriga o raso de Urbasa e o mirante Balcón de Pilatos, situado sobre a muralha rochosa da nascente. A região inclui também a cidade de Estella-Lizarra, rota do Caminho de Santiago, o monastério de Iranzu e pequenos povoados de pedra como Zudaire.

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A gastronomia local apoia-se nas tradições da montanha navarra: queijo Idiazábal elaborado com leite de ovelha latxa, menestra de verduras da ribeira, cordeiro, txistorra e o digestivo pacharán, servidos em assadores e casas de comida típicas.