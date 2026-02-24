Ubatuba além das praias: 5 cachoeiras que você precisa conhecer

Ubatuba é sinônimo de praia para a maioria dos turistas, mas o destino no Litoral Norte de São Paulo guarda tesouros de água doce que são a alternativa perfeita para dias nublados ou para quem busca um refúgio da areia. Escondidas na Mata Atlântica, as cachoeiras da região oferecem banhos refrescantes e cenários impressionantes, muitas delas com acesso fácil e bem sinalizado.

Explorar essas quedas d'água é uma forma de conhecer um lado mais selvagem e preservado da cidade, longe da agitação da orla. Para ajudar a planejar seu roteiro, selecionamos cinco cachoeiras que valem a visita e agradam desde famílias com crianças até aventureiros experientes.

Cachoeira do Prumirim

Talvez a mais famosa de Ubatuba, a Cachoeira do Prumirim tem acesso fácil pela rodovia Rio-Santos, próximo à praia de mesmo nome. Suas quedas formam um grande poço de águas verdes, ideal para um mergulho refrescante. A trilha é curta e sem grandes dificuldades, o que a torna uma ótima opção para famílias. O cenário, com as águas deslizando sobre as grandes pedras, é um dos cartões-postais da cidade.

Cachoeira da Escada

Localizada diretamente às margens da rodovia, a Cachoeira da Escada impressiona pelo seu volume de água, que desce por uma formação rochosa que lembra degraus gigantes. É um ponto clássico para fotos e uma parada rápida para admirar a força da natureza. Embora o banho no poço principal não seja recomendado devido à correnteza e à proximidade com a pista, sua beleza a torna uma parada obrigatória para quem explora a costa sul de Ubatuba.

Cachoeira do Ipiranguinha

Para quem está hospedado mais perto do centro, esta cachoeira é uma escolha prática. O acesso é feito por uma estrada de terra e uma trilha leve, levando a uma queda d'água com um poço tranquilo para nadar. Ela faz parte de um complexo maior, e os visitantes mais dispostos podem seguir a trilha para encontrar outras quedas menores e mais reservadas pelo caminho, tornando o passeio ainda mais completo.

Cachoeira da Laje

Com um escorregador natural de pedra com cerca de 15 metros, a Cachoeira da Laje é a preferida dos aventureiros. O poço que se forma na base é profundo e perfeito para um banho revigorante após a caminhada. O acesso exige uma trilha de nível moderado, que passa por dentro da mata e recompensa o esforço com uma experiência mais selvagem e menos movimentada que as cachoeiras próximas à estrada.

Cachoeira da Água Branca

Considerada a maior cachoeira do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil, a Água Branca tem cerca de 180 metros de queda e é um passeio para os mais preparados. Localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, seu acesso é controlado e exige planejamento. A trilha para chegar até sua base é longa, com cerca de 9 quilômetros (ida e volta) e duração de aproximadamente 9 horas, sendo obrigatório o acompanhamento de um guia credenciado. O visual da imensa parede de água em meio à floresta preservada é inesquecível.

