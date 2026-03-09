Guia do Rio de Janeiro: 7 passeios incríveis além do óbvio

O Rio de Janeiro vai muito além do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. A cidade guarda tesouros escondidos que oferecem experiências autênticas tanto para turistas quanto para os próprios cariocas. Se você quer fugir do roteiro tradicional, explore lugares que revelam a diversidade cultural, histórica e natural da capital fluminense.

Separamos sete passeios que vão transformar sua percepção sobre a cidade maravilhosa, com opções que vão de trilhas leves a refúgios culturais no coração do centro.

Pista Cláudio Coutinho

Localizada na Urca, ao lado da Praia Vermelha, esta trilha asfaltada de 1,25 km contorna o Morro da Urca. É um passeio gratuito, seguro e ideal para toda a família, com funcionamento diário das 6h às 18h. O caminho oferece vistas espetaculares da Baía de Guanabara e a chance de ver pequenos macacos e pássaros nativos da Mata Atlântica.

Ilha da Gigóia

Na Barra da Tijuca, um pequeno paraíso se esconde. A Ilha da Gigóia é conhecida como a "Veneza Carioca" por suas ruas estreitas e ausência de carros. O acesso é feito por pequenas balsas, e o local abriga restaurantes charmosos e um clima de tranquilidade que contrasta com a agitação da cidade.

Parque das Ruínas

Em Santa Teresa, as ruínas de um antigo palacete foram transformadas em um centro cultural. O Parque das Ruínas tem uma das vistas panorâmicas mais bonitas do Rio, englobando o centro da cidade e a Baía de Guanabara. O espaço recebe eventos culturais e possui uma cafeteria, sendo um ótimo programa para o fim de tarde.

Praia do Secreto

Localizada entre a Praia da Macumba e a Prainha, uma piscina natural se forma entre as rochas, criando um cenário único. O acesso exige uma pequena trilha, e é fundamental consultar a tábua de marés antes da visita, pois a piscina só é visível e segura durante a maré baixa. O esforço é recompensado com um banho de mar calmo e um visual selvagem.

Mosteiro de São Bento

No centro do Rio, este mosteiro é uma joia da arquitetura barroca brasileira. Fundado em 1590, no final do século XVI, seu interior é ricamente decorado com ouro. A visita é uma viagem no tempo e uma oportunidade de encontrar paz em meio à agitação da cidade. Aos domingos, é possível assistir a uma missa com canto gregoriano.

Real Gabinete Português de Leitura

Também no centro, esta biblioteca parece ter saído de um filme. Com um acervo de mais de 350 mil obras, suas paredes são cobertas por livros do chão ao teto. O prédio, de 1887, é um espetáculo arquitetônico e um refúgio para os amantes da literatura e da fotografia.

Mureta da Urca

Para um programa tipicamente carioca, a Mureta da Urca é o lugar ideal. A tradição é simples: comprar uma cerveja gelada e um salgado em um dos bares locais e sentar na mureta para apreciar o pôr do sol com vista para o Cristo Redentor. É um ambiente descontraído que reúne moradores e visitantes.

