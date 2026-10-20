Uma mansão avaliada em R$ 1 bilhão: residência de apresentadora de 44 anos chama atenção em Alphaville
Com quase 18 mil m², a residência assinada por Ruy Ohtake reúne hangar privativo, suíte de 1,2 mil m² e jardins inspirados nos parques de Paris
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Uma residência de 17,8 mil metros quadrados em Alphaville, na Grande São Paulo, figura entre os maiores imóveis residenciais do Brasil. Avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, a propriedade pertence à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo Jr., sócio-fundador da "RedeTV!". O arquiteto Ruy Ohtake assinou o projeto, concluído em 2014.
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A dimensão da construção expressa a escala do projeto. A área se aproxima dos 24 mil metros quadrados do Coliseu de Roma e supera com folga dois campos de futebol oficiais. A metragem também equivale ao espaço ocupado por 150 a 200 apartamentos de dois quartos.
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Cerca de 300 profissionais participaram da obra, incluindo engenheiros, técnicos e especialistas dedicados a erguer o imóvel.
Instalações e áreas de convivência
A residência reúne 18 quartos e 14 banheiros, além de setores sociais e de convivência integrados por jardins e espaços abertos. A estrutura inclui:
garagem subterrânea com espaço para até 50 veículos;
hangar para quatro helicópteros na parte aérea;
aquário de grandes proporções;
spa e ambientes destinados ao lazer e ao bem-estar.
Estrutura da suíte máster
A suíte máster ocupa aproximadamente 1,2 mil metros quadrados e figura entre os maiores ambientes da casa. Essa extensão equivale a uma faixa entre 10 e 15 apartamentos convencionais. O cômodo possui piscina privativa, heliponto próprio e áreas exclusivas de convivência.
Jardim central e paisagismo
O projeto paisagístico destaca um amplo jardim central inspirado nos Jardins de Luxemburgo, em Paris. O espaço combina formas geométricas e áreas verdes planejadas para conectar os diferentes ambientes. A disposição permite o funcionamento independente de cada setor, preservando a integração entre as dependências.
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Daniela Albuquerque e Amilcare Dallevo Jr. vivem na residência com as filhas. Pela metragem, pela infraestrutura e pela diversidade de cômodos, o local ultrapassa o padrão residencial comum e se aproxima da estrutura de um complexo residencial privado.