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Mari Gonzalez e Jonas: mansão de R$ 560m² está pronta mas não será habitada por nenhum dos dois

Projeto em Alphaville levou 4 anos e ganhou "quarto-aquário" com vista para mata; ex-casal colocará imóvel à venda ou para aluguel

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
09/07/2026 12:39

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Mari Gonzalez e Jonas: mansão de R$ 560m² está pronta mas não será habitada por nenhum dos dois
O ex-casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach (à esq.) e a mansão de 560m² em Alphaville que construíram crédito: Reprodução / Instagram

A mansão construída pelo ex-casal Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach em Alphaville, São Paulo, ficou pronta em junho de 2026, após quase quatro anos de obras. O projeto, que se tornou assunto nas redes sociais, foi finalizado meses após a participação de Jonas no BBB 26. No entanto, o imóvel de 560m² não será habitado por eles e será colocado à venda ou para locação.

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Um dos pontos altos do projeto é a suíte principal, apelidada de “quarto-aquário”. A ideia, segundo Mari, foi criar um espaço de relaxamento único, com a banheira posicionada estrategicamente para oferecer uma vista privilegiada para uma área verde. “Uma coisa que eu fiz questão foi uma banheira no quarto, porque a gente tem uma vista bem bonita para a mata e queria aproveitar o visual com um banho, é tipo um aquário”, explicou a influenciadora em entrevista à Quem. Jonas também revelou que este foi o cômodo que mais gostou.

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Estrutura e detalhes do imóvel

Além da suíte principal, a residência dispõe de uma infraestrutura completa com quatro andares, incluindo elevador, três quartos com suítes, e seis banheiros. A área social conta com duas salas integradas, espaço gourmet e uma piscina que se conecta ao jardim. A garagem tem capacidade para quatro carros.




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O projeto também demonstra uma preocupação com a sustentabilidade, incluindo um terraço com placas solares. Segundo o ex-casal, a decisão de construir foi motivada pela dificuldade em encontrar uma casa pronta que atendesse às suas expectativas.

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