A frustração de Flávio com o apoio de Ronaldo Caiado no 2º turno

A campanha de Flávio Bolsonaro detectou, nos trackings, o que algumas pesquisas já vêm mostrando: o eleitorado de Ronaldo Caiado não está migrando para Flávio na intensidade esperada pelo PL.

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Até ontem, as pesquisas internas indicavam que cerca de 60% dos eleitores do ex-governador de Goiás no primeiro turno pretendiam votar no filho 01 do ex-presidente no próximo domingo, 25.

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Flávio tem desabafado com pessoas próximas que esperava mais engajamento de Caiado nesta segunda etapa da campanha.