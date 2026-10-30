Os grandes nomes do mercado de automóveis no Brasil

De um carro e um sonho a mais de 100 veículos em estoque no Guarujá, empresários apostam em atendimento, presença digital e confiança para conquistar clientes em diferentes regiões do país.

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Matheus Costa transforma sonho em negócio no Guarujá

Aos 10 anos, Matheus Costa já vendia camisas de time. Anos depois, formou-se em Direito e tornou-se advogado, mas encontrou no mercado automotivo o caminho para desenvolver sua vocação empreendedora.

A trajetória começou com a venda dos carros dos pais e a compra do primeiro veículo para revenda, com recursos próprios. Sem showroom ou estrutura comercial, Matheus negociava na rua e no escritório da mãe.

Hoje, à frente da SR Veículos, no Guarujá, o empresário conta com loja própria e mais de 100 veículos em estoque. Mesmo com o crescimento da operação, mantém participação direta nas vendas e no atendimento aos clientes.

A empresa também destaca sua reputação digital. Segundo informações fornecidas pela agência, são aproximadamente 1.700 avaliações de cinco estrelas no Google. A trajetória de Matheus representa a evolução de um negócio que começou com um único automóvel e ganhou estrutura ao longo dos anos.

Pastor Evandro une fé e negócios em Socorro

No interior de São Paulo, o empresário conhecido como Pastor Evandro ganhou visibilidade à frente da Uai Veículos, em Socorro. Sua comunicação direta, marcada pela expressão popular "catira", e a presença nas redes sociais ajudaram a ampliar o alcance da empresa.

Segundo as informações fornecidas, a loja comercializa cerca de 500 veículos por mês e recebe compradores de diferentes estados brasileiros. A fé cristã também ocupa espaço em sua rotina, com orações e mensagens religiosas associadas à atividade comercial.

A proposta do empresário é valorizar não apenas a venda de automóveis, mas também o relacionamento e a confiança dos clientes.

TCar integra o mercado automotivo

Tiago Fernandes, conhecido como Tiago TCar, construiu sua trajetória no setor automotivo a partir de uma história de superação. Ex-lavador de carros de luxo, tornou-se empresário e ganhou notoriedade nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores.

Com atendimento a artistas e jogadores de futebol, TCar transformou sua experiência com automóveis em uma marca reconhecida pelo público digital. Sua trajetória ilustra como a experiência prática, o empreendedorismo e a presença na internet podem contribuir para ampliar oportunidades no mercado.

Empreendedorismo e relacionamento com o cliente

As três trajetórias apresentam diferentes caminhos no comércio de automóveis. No Guarujá, Matheus Costa ampliou uma iniciativa que começou com um único veículo. Em Socorro, Pastor Evandro combina negociação direta, redes sociais e fé cristã. Já Tiago TCar transformou sua experiência no setor automotivo em um negócio com forte presença digital.

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Em comum, as histórias evidenciam a importância do atendimento, da credibilidade e da construção de relacionamentos duradouros em um mercado no qual a confiança continua sendo um fator decisivo para os consumidores.