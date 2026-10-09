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FUZILAMENTO

ONU denuncia como 'tortura' a execução ao vivo anunciada nos EUA

Sua execução será a primeira realizada pelas Forças Armadas desde 1961 e a primeira conduzida por um pelotão de fuzilamento desde a Segunda Guerra Mundial

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Repórter
09/10/2026 09:29

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Nidal Hasan
Nidal Hasan crédito: BELL COUNTY SHERIFFS DEPARTMENT / AFP)

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos denunciou, nesta sexta-feira (9), como uma forma de "tortura" a decisão anunciada pelos Estados Unidos de transmitir ao vivo o fuzilamento de um condenado à morte, marcado para 3 de dezembro.

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A execução do autor de um massacre que deixou 13 mortos no Texas em 2009 será transmitida ao vivo, anunciou na quinta-feira uma autoridade do Departamento de Defesa dos EUA.



Sua execução será a primeira realizada pelas Forças Armadas desde 1961 e a primeira conduzida por um pelotão de fuzilamento desde a Segunda Guerra Mundial.



"Como o Alto Comissariado ressaltou em reação às execuções públicas no Afeganistão e no Irã, as execuções públicas constituem uma forma de tratamento ou pena cruel, desumano e degradante", afirmou o escritório do Alto Comissariado em mensagem enviada à AFP.


"A transmissão ao vivo de uma execução equivale a uma execução pública e violaria a proibição absoluta da tortura", insistiu o órgão.


O Alto Comissariado lembra que, segundo o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, "a proibição absoluta da tortura proíbe as execuções públicas".


Portanto, acrescenta, descumprir essa proibição tornaria "a execução arbitrária" e "representaria uma violação do direito à vida".



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Um representante do Pentágono, sob condição de anonimato, afirmou na quinta-feira à AFP que a execução do americano Nidal Hasan "será transmitida ao vivo".

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ag/apo/avl/pb/dbh/aa


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