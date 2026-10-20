Queijo Jarlsberg: o segredo norueguês para fortalecer os ossos após os 65

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Com o envelhecimento, os ossos ficam frágeis e os riscos de osteoporose e fraturas aumentam, principalmente após os 65 anos. Na França, essa condição causa entre 400 mil e 450 mil fraturas a cada ano, conforme aponta um estudo publicado na "A Revista de Medicina Interna". Para proteger o capital ósseo, uma dieta com cálcio e vitamina D permanece indispensável, somada à prática frequente de atividades físicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Ação das bactérias no metabolismo ósseo

Determinados alimentos lácteos oferecem benefícios extras para a estrutura corporal. Um ensaio clínico publicado em 2026 investigou a influência de um queijo com buracos na saúde esquelética. Diferente do gruyère e do emmental, a opção se sobressai pela utilização da bactéria Propionibacterium freudenreichii durante a etapa de fermentação.

Leia Mais

Esse micro-organismo sintetiza vitamina K2 e ácido DHNA, dois componentes com atuação direta no metabolismo dos ossos. A vitamina K2 age na ativação da osteocalcina: proteína envolvida na mineralização óssea. As vantagens do produto não dependem apenas da quantidade de cálcio, mas também dos compostos originados ao longo da fabricação.

Resultados clínicos e características do queijo

Ao ingerirem diariamente o queijo Jarlsberg, os participantes da pesquisa registraram elevação na densidade óssea após seis meses. Essa resposta comprovou o avanço na solidez do esqueleto.

Produzido na Noruega a partir de leite de vaca, o queijo exibe grandes furos circulares e massa amarelo-pálida. O alimento se assemelha visualmente ao emmental, contudo apresenta sabor mais suave, levemente adocicado e com notas de avelã. Na França, o item aparece em queijarias selecionadas, lojas de produtos nórdicos e no comércio eletrônico.

Consumo diário e recomendações

Após os 65 anos, uma cota diária de 30 gramas de Jarlsberg se encaixa em um cardápio variado, ao lado de outros queijos ricos em cálcio, como o parmesão e o comté. O alimento não deve ser considerado um tratamento contra a osteoporose.

As ações mais eficazes para a saúde dos ossos reúnem:

ingestão suficiente de cálcio e vitamina D;

exercícios físicos regulares, adaptados às capacidades corporais, com destaque para o fortalecimento muscular;

cuidados contínuos para evitar quedas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em circunstâncias de osteoporose ou risco expressivo de fraturas, a avaliação médica indica se existe a necessidade de realizar um exame ósseo ou adotar condutas terapêuticas específicas.