Arrvel apresenta linha de leitores de código de barras industriais e terminais portáteis para empresas globais

À medida que as cadeias de suprimentos globais aceleram sua transformação digital, empresas dos setores de varejo, armazenagem, serviços públicos e gestão de ativos impõem demandas sem precedentes às suas equipes móveis. A transição para a visibilidade de estoque em tempo real, logística preditiva e operações de campo conectadas gerou uma necessidade urgente de soluções robustas — baseadas no sistema Android — para leitura de códigos de barras e inventário, que combinem computação móvel moderna com a confiabilidade necessária para operações críticas. As organizações passaram a encarar o leitor portátil não apenas como um periférico, mas como um dispositivo estratégico que impacta diretamente a eficiência operacional e a lucratividade. Atendendo a essas necessidades, a Arrvel lançou uma linha completa de terminais móveis e tecnologias de scanners PDA projetados para diversos segmentos: desde modelos compactos com teclado físico — ideais para ambientes de varejo dinâmicos — até PDAs de alto desempenho com tela cheia para a gestão complexa de armazenamentos; passando por leitores RFID UHF de longo alcance para logística em pátios, até leitores modulares de curto alcance para o rastreamento preciso de ativos.

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The F1 features a compact 4-inch display paired with a full 16+7 numeric keypad, offering wide key spacing specifically designed to prevent accidental presses while enabling accurate data entry even when wearing protective gloves—a common requirement in cold storage, manufacturing, and outdoor field service. Powered by the MediaTek MT6765 processor with Android 15 and GMS certification, the F1 delivers responsive performance with configurations up to 4GB of RAM and 64GB of storage. Its 25-degree optimized scanning angle, equipped with the professional-grade Zebra SE4710 scan engine, enables this compact barcode scanner to deliver fast, accurate capture across damaged, low-contrast, and high-density labels. A robust 5000mAh battery delivers up to 12 hours of continuous operation, while IP67 ingress protection and 4.92-foot drop resistance ensure the device survives dust, water, and accidental impacts.

Um portfólio abrangente: De modelos com teclado a dispositivos com tela cheia, de soluções gerais a especializadas

A base da nova linha da Arrvel é composta pelas séries F1 e F2 duas soluções de leitor de código de barras baseadas em Android, desenvolvidos para tarefas empresariais diárias de alta frequência. O F1 conta com uma tela compacta de 4 polegadas e um teclado numérico completo (16+7 teclas), com espaçamento generoso entre elas — um design pensado para evitar toques acidentais e garantir a precisão na entrada de dados, mesmo quando o operador utiliza luvas de proteção. Esse recurso é essencial em ambientes como câmaras frigoríficas, linhas de produção industrial e serviços de campo. Equipado com o processador MediaTek MT6765, sistema operacional Android 15 e certificação GMS, o F1 oferece um desempenho ágil, com configurações que chegam a 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Seu ângulo de leitura otimizado de 25 graus, aliado ao mecanismo de digitalização profissional Zebra SE4710, permite que este leitor compacto capture dados de forma rápida e precisa, mesmo em etiquetas danificadas, com baixo contraste ou de alta densidade. Uma bateria robusta de 5000 mAh oferece até 12 horas de operação contínua, enquanto a classificação de proteção IP67 e a resistência a quedas de até 1,5 metro (4,92 pés) garantem que o dispositivo suporte a exposição a poeira, água e impactos acidentais.

Para usuários que preferem uma interface moderna com tela sensível ao toque, o F2 conta com um display IPS de 6 polegadas com resolução Full HD (1080×2160), acomodado em um chassi notavelmente fino de 16 mm. Compartilhando a mesma plataforma MT6765 e o mecanismo de leitura Zebra SE4710, o F2 traz uma bateria de 5050 mAh e as mesmas certificações IP67 (resistência a água) e de resistência a quedas de até 1,5 metro. Isso o torna ideal para uso como coletor de dados portátil em operações de varejo de alto volume, logística e fluxos de trabalho industriais leves. O dispositivo também oferece, como opcional, um gatilho ergonômico para leitura, proporcionando maior conforto durante turnos prolongados. Ambos os modelos incluem câmeras frontal de 5 MP e traseira de 13 MP — úteis para comprovação de entrega e documentação — além de conectividade 4G LTE, Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth e NFC.

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MC51S: Desempenho sem concessões para usuários corporativos exigentes

Para organizações que necessitam de potência computacional máxima e configurações avançadas, o MC51S representa um salto significativo no design de leitores de código de barras industriais. Este dispositivo carro-chefe, que combina as funcionalidades de um PDA corporativo com as de um leitor de código de barras, é construído com base em uma plataforma avançada Qualcomm QCM6225P de oito núcleos (octa-core), com velocidades de clock de até 2,8 GHz. O equipamento pode ser configurado com até 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento flash UFS de alta velocidade. Essa configuração interna robusta assegura que aplicações empresariais exigentes — desde sistemas de gerenciamento de armazéns até painéis de análise de dados em tempo real — operem com fluidez, mesmo sob cargas intensas de multitarefa. O MC51S vem equipado com o Android 16 e possui a certificação Google AER (Android Enterprise Recommended), o que garante atualizações de sistema a longo prazo e políticas de segurança de nível corporativo.

Sua tela de alta definição de 6 polegadas é protegida pelo Corning Gorilla Glass 3, oferecendo maior resistência a riscos e impactos para o uso industrial diário. Além do desempenho, o MC51S foi aprovado no teste de queda de 1,5 metro conforme a norma MIL-STD-810H e possui classificação IP67 de resistência a poeira e água. Projetado para ambientes que exigem alto poder de processamento, o MC51S é a escolha ideal para grandes centros de distribuição, hubs de triagem automatizados e operações logísticas de alto volume que demandam tanto um desempenho elevado quanto a realização contínua de leituras (escaneamento).

Rastreamento de Ativos via RFID: Capacidades de longo e curto alcance

Indo além da captura tradicional por código de barras, a Arrvel atende à crescente demanda por gestão de ativos e inventário baseada em tecnologia RFID. A Arrvel oferece terminais portáteis RFID altamente personalizáveis. Para rastreamento de longo alcance, disponibilizamos dispositivos que integram módulos UHF dedicados com arquitetura de antena de polarização circular, permitindo distâncias de leitura de até 20 metros em ambientes externos abertos ou internos sem obstruções. Com uma taxa de leitura de 200 etiquetas por segundo, esses dispositivos conseguem realizar a leitura completa de 2.000 etiquetas em aproximadamente 10 segundos — um ganho de desempenho superior a 30% em relação aos leitores convencionais. Esse desempenho é possível graças a uma antena helicoidal quadrifilar de nova geração, que oferece alto ganho, feixe estreito e excelente resistência a interferências.

Para a captura de dados via UHF de curto alcance e por múltiplos métodos, a Arrvel também oferece leitores portáteis de inventário com alta capacidade de expansão. Esses dispositivos personalizados suportam diversas formas de coleta de dados, incluindo reconhecimento de impressão digital, UHF de curto alcance, NFC e leitura de código de barras de alto desempenho. Eles também podem contar com um compartimento de expansão dedicado a módulos personalizados conforme a necessidade do cliente, permitindo funcionalidades sob medida para fluxos de trabalho especializados. Foram desenvolvidos especificamente para o controle de inventário no setor de vestuário, gestão de ingressos e operações de armazém, cenários nos quais a flexibilidade influencia diretamente a produtividade da equipe.

Baseados no Android Enterprise: Segurança, escalabilidade e preparação para o futuro

Em todo o seu portfólio, a Arrvel prioriza a longevidade do software e a segurança corporativa. Com o Android 15 ou Android 16 pré-instalados e certificações como Google GMS ou "Android Enterprise Recommended", esses dispositivos oferecem uma plataforma estável e globalmente compatível, que administradores de TI podem implementar em larga escala com total confiança. A estrutura do Android Enterprise possibilita o registro automático (zero-touch enrollment), atualizações remotas (over-the-air) e políticas de segurança granulares — recursos essenciais para organizações multinacionais que operam na América do Norte, América Latina e Europa.

Para empresas que avaliam a próxima geração de coletores portáteis e dispositivos PDA, a abordagem da Arrvel — focada no Android — reduz o custo total de propriedade (TCO) e oferece um caminho preparado para o futuro da transformação digital.

O dispositivo certo para a tarefa certa

A ampla linha de leitores de código de barras industriais e terminais portáteis da Arrvel reflete uma filosofia de produto focada na utilidade: cada dispositivo nasce a partir das necessidades reais dos usuários e é projetado para solucionar desafios operacionais específicos. Ao oferecer uma estrutura clara para a tomada de decisão — como a escolha do modelo F1 para maior eficiência com teclado físico, o F2 para versatilidade com tela ampla, o MC51S para um desempenho de alto nível, ou as soluções RFID personalizáveis ??da Arrvel para demandas especializadas de rastreamento — a Arrvel capacita as organizações a selecionar o dispositivo ideal para cada tarefa. À medida que setores ao redor do mundo exigem uma captura de dados móveis cada vez mais rápida e confiável, o portfólio expandido da Arrvel posiciona a empresa como uma parceira estratégica para operações eficientes e resilientes em mercados globais.

Sobre a Arrvel

A Arrvel é uma marca da Emdoor Information (SZ: 001314) e uma fornecedora global de soluções de tecnologia industrial, especializada em PDAs robustos, tablets robustos, computadores industriais de painel e impressoras de etiquetas para pequenas empresas. Com o respaldo de uma empresa controladora de capital aberto e mais de dez anos de experiência, a Arrvel integra pesquisa e desenvolvimento (P&D) avançados, fabricação própria e logística global para oferecer produtos eficientes e confiáveis ??a clientes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261023493933/pt/

Site oficial: Arrvel

Loja oficial: Amazon

marketing@arrvel.com

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