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Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza

Determinada a recuperar suas vasilhas, mãe vasculha armários da filha e esvazia a cozinha em momento bem-humorado que diverte toda a família

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ES
Eduarda Soares
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Eduarda Soares
Repórter
19/10/2026 11:15

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Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza
Vídeo: mãe faz fiscalização surpresa na casa da filha para recuperar potes e viraliza crédito: Tupi

A moradora Taiane Pardin foi surpreendida em casa por uma fiscalização materna inesperada. A própria mãe compareceu ao endereço sem aviso com um objetivo definido: recuperar potes que estavam retidos com a filha há tempos.

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Determinada a não voltar de mãos vazias, ela vasculhou os armários da cozinha. Ao longo do processo, empilhou as vasilhas sobre a bancada e chamou a filha de acumuladora diante da quantidade localizada.

Varredura nos armários e na geladeira

A vistoria não ficou restrita aos móveis principais. A busca seguiu até o interior da geladeira, onde a mãe conferiu os itens guardados para checar o conteúdo e garantir a posse dos potes.

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O episódio gerou uma discussão bem-humorada que divertiu quem estava em casa acompanhando as buscas. O diálogo descontraído manteve o ambiente leve durante toda a checagem dos pertences.

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A operação materna chegou ao fim com o resgate dos recipientes. O momento terminou com Taiane sem as peças no armário após a devolução das vasilhas encontradas.

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