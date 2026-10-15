Motorista transforma um Fiat Panda para deixá-lo mais estreito, e a mudança leva o carro ao Guinness por uma característica que redefine suas proporções

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O italiano Andrea Marazzi entrou para o Livro Guinness dos Recordes como criador do carro dirigível mais estreito do mundo. O projeto funciona de verdade e aproveita peças de um Fiat Panda de 1993, registrando uma largura de apenas 50,2 centímetros.

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A iniciativa começou em 2024, quando o veículo chegou em bom estado ao ferro-velho da família de Marazzi. Frequente no evento anual "Panda a Pandino", ele aproveitou o exemplar na oficina e dedicou um ano de trabalho para transformar o utilitário.

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Mudanças estruturais e motor elétrico

Batizado de "Panda per Uno", o modelo exibe dimensões bem menores que outros veículos compactos:

o Tango Hybrid Narrow Car, visto na série "Silicon Valley", mede 99 centímetros de largura.

a moto Vespa Primavera 50 tem 73,5 centímetros de largura.

o Panda original media 146 centímetros, largura reduzida para quase um terço no novo formato.

Marazzi conhecia toda a estrutura do automóvel original. Para afinar o chassi, ele retirou as portas e os frisos laterais e serrou a carroceria ao meio no sentido longitudinal. O profissional produziu sob medida os vidros, o teto, o capô, a tampa traseira e os painéis externos. Mesmo com as alterações, 90% dos componentes vieram do carro original, com etapas registradas no Instagram de Marazzi.

O propulsor a gasolina não cabia na nova estrutura estreita. O construtor adotou um pequeno motor elétrico que alcança 15 km/h, velocidade suficiente para atestar a capacidade de rodagem. A direção recebeu adaptações funcionais, assim como os faróis e as luzes de seta.

O veículo não recebeu homologação para circular no trânsito das estradas. O Livro Guinness dos Recordes aponta também que o modelo não demonstra estabilidade em curvas.

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O trabalho com o clássico italiano continuou em uma criação posterior: Marazzi modificou outro Fiat Panda e montou um monster truck equipado com pneus gigantescos.