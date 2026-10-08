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'O AMOR QUE SINTO AGORA'

Carta de despedida de uma mãe vira livro e inspira mulheres a escrever mais

Após anos guardada, mensagem emocionante inspirou obra da jornalista Leila Ferreira, que agora motiva leitoras a expressar afetos e resgatar laços familiares

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
08/10/2026 14:06 - atualizado em 08/10/2026 14:06

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Carta de despedida de uma mãe vira livro e inspira mulheres a escrever mais
Leila Ferreira, autora do romance &#39;O amor que sinto agora&#39;, que aborda o impacto das cartas e laços familiares crédito: Divulgação

Uma carta de despedida deixada antes da morte da mãe motivou a jornalista e escritora Leila Ferreira a escrever o romance "O amor que sinto agora", publicado pela editora Planeta. Guardada por anos antes da leitura, a correspondência serviu de ponto de partida para a obra literária. Anos depois, aquela carta serviu de inspiração para que mais mulheres escrevessem cartas.

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A mãe da jornalista deixou cartas individuais para cada um dos seis filhos. A escritora permaneceu anos sem abrir o envelope destinado a ela. Quando finalmente leu o texto materno, sentiu vontade de responder, transformando essa vivência na estrutura da história ficcional.

Memória e laços familiares na narrativa

No livro, a protagonista Ana escreve diretamente à mãe enquanto recupera episódios da própria vida. A narrativa reúne três gerações de mulheres, representadas por avó, mãe e filha, mesclando memórias e elementos de ficção.

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O processo de escrita exigiu dedicação contínua da autora. Ao lembrar a composição das páginas, Leila Ferreira resumiu o período de trabalho: “quatro meses escrevendo, quatro meses chorando”.

Impacto e relatos das leitoras

A repercussão do romance estimulou o envio de mensagens de leitoras que entraram em contato com a escritora. Mulheres relataram que a narrativa as levou a reconsiderar relações difíceis mantidas com as próprias mães, permitindo reaproximações afetivas.

Outras leitoras passaram a escrever correspondências destinadas às próprias filhas, sem que houvesse uma despedida iminente. Nos relatos recebidos, o ato de redigir surgiu como alternativa para comunicar sentimentos difíceis de demonstrar em conversas verbais.

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Oito anos após a publicação do romance, Leila Ferreira revisitou os bastidores da obra. A autora abordou o impacto das cartas em um cenário cotidiano dominado por mensagens instantâneas.

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Leila Ferreira é mestre em Comunicação pela Universidade de Londres. Além desse romance, escreveu as obras "A arte de ser leve" e "O nome disto é vida", tendo comandado o programa "Leila Entrevista" ao longo de dez anos.

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