Aos 61 anos, avó bate recorde mundial ao ficar mais de 5 horas na prancha

A canadense DonnaJean Wilde, de 61 anos, superou o próprio recorde mundial de prancha ao permanecer 5 horas e 7 segundos sustentada na posição. Mãe de cinco filhos e avó de 12 netos, a professora aposentada alcançou a nova marca histórica no dia 6 de outubro, durante os Huntsman World Senior Games, em Utah, nos Estados Unidos.

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O resultado superou a marca anterior da própria DonnaJean, que havia permanecido 4 horas, 30 minutos e 11 segundos na posição em 2024. Com o novo desempenho, a canadense acrescentou quase meia hora ao tempo registrado anteriormente e demonstrou disposição para encarar o desafio.

A nova marca recebeu anúncio oficial dos organizadores dos Huntsman World Senior Games, responsáveis por acompanhar toda a tentativa. O índice alcançado aguarda a homologação formal do Guinness World Records para ingressar no livro dos recordes.

Apresentação diante do público

A tentativa ocorreu na arena da Utah Tech University, onde o público acompanhou os momentos finais e comemorou a marca superior a cinco horas. Durante todo o tempo, DonnaJean precisou manter o corpo sustentado pelos antebraços e pelas pontas dos pés, sem perder a postura exigida na prova.

O exercício exige o alinhamento corporal completo somado à resistência física contínua de diferentes áreas musculares:

músculos abdominais

costas

ombros

pernas

O vídeo da conquista foi divulgado pelo perfil oficial dos Huntsman World Senior Games. A publicação ultrapassou 4 milhões de visualizações, segundo informou a emissora norte-americana "KSL".

Adaptação aos treinos e preparação

A relação de DonnaJean com a prancha começou após uma lesão no punho. O problema físico forçou a interrupção de práticas habituais como corrida e levantamento de pesos. Diante da limitação, a canadense adotou o exercício como alternativa para manter a rotina de treinos.

A canadense, que atuou profissionalmente como professora e vice-diretora de escola, havia entrado para o Guinness em março de 2024, aos 58 anos, quando completou 4 horas, 30 minutos e 11 segundos de sustentação contínua.

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De acordo com Kyle Case, diretor-executivo dos Huntsman World Senior Games, DonnaJean contatou a organização seis meses antes do evento para propor a quebra da própria marca. Os responsáveis aceitaram a proposta e integraram o desafio à cerimônia de abertura para viabilizar o acompanhamento da plateia. DonnaJean aguarda a homologação do Guinness World Records para oficializar a conquista mundial.