Alerta no jardim: 3 plantas que podem atrair escorpiões para casa

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Manter um jardim bonito e bem cuidado pode trazer uma surpresa desagradável: a presença de escorpiões. Esses aracnídeos peçonhentos buscam ambientes úmidos, escuros e com abundância de alimento, como insetos, e algumas plantas comuns acabam criando o cenário perfeito para que eles se instalem e se reproduzam perto de casa.

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O perigo é real e crescente. Em 2023, último ano com dados consolidados disponíveis, o Brasil registrou mais de 202 mil acidentes com escorpiões, segundo o Ministério da Saúde, ultrapassando pela primeira vez a marca de 200 mil notificações anuais. Entender quais espécies vegetais favorecem a presença desses animais é o primeiro passo para proteger sua família e seu lar, sem precisar abrir mão de um jardim.

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Plantas que exigem atenção redobrada

O problema não está na planta em si, mas no ecossistema que ela cria. Espécies que acumulam folhas, umidade e atraem insetos se tornam um esconderijo ideal para os escorpiões. Conheça três exemplos que merecem cuidado:

1. Folhagens densas e rasteiras: plantas como a hera e o lambari, que formam uma cobertura fechada e baixa no solo, são um convite para os escorpiões. Elas criam um ambiente escuro, úmido e protegido do sol e de predadores, funcionando como um abrigo seguro durante o dia.

2. Trepadeiras e arbustos junto aos muros: espécies como a unha-de-gato, buganvílias ou ficus que crescem apoiadas em muros acumulam folhas e galhos secos entre a planta e a parede. Esse espaço se transforma em um esconderijo perfeito, além de servir como uma "ponte" para que o aracnídeo acesse frestas e entre na residência.

3. Plantas que acumulam água e matéria orgânica: bromélias e bananeiras são exemplos clássicos. O centro da bromélia acumula água e detritos, atraindo insetos que servem de alimento para os escorpiões. Já o tronco da bananeira é formado por camadas que, ao secarem, oferecem inúmeros esconderijos úmidos e escuros.

Como reduzir os riscos no seu jardim

Adotar algumas práticas de manejo e limpeza pode diminuir drasticamente a atratividade do seu quintal para os escorpiões. A principal estratégia é eliminar os quatro "A": acesso, abrigo, alimento e água.

Realize podas regulares nos arbustos e folhagens, principalmente nas partes mais baixas, para permitir a entrada de luz solar e a circulação de ar. Evite que as plantas toquem diretamente os muros e paredes da casa, mantendo uma distância segura.

Mantenha o jardim sempre limpo, removendo folhas secas, galhos caídos e frutos apodrecidos. Esses materiais servem de esconderijo e atraem baratas e grilos, que são o principal alimento dos escorpiões. O controle de pragas no entorno da casa também é fundamental para cortar a fonte de alimento.

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Inspecione o quintal com frequência, especialmente áreas com acúmulo de entulho, pilhas de madeira, telhas ou tijolos. Além disso, vede frestas e buracos em muros e calçadas. Dentro de casa, proteja ralos de pias, banheiros e tanques com telas para evitar que os animais entrem pela rede de esgoto.