Quais são as plantas preferidas das aranhas e por quais motivos?

Entre os muitos habitantes discretos dos jardins, as aranhas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico. Veja quais são as plantas preferidas das aranhas e quais os motivos.

Valdomiro Neto*
*com uso de Inteligência Artificial
27/01/2026 10:01

Quais são as plantas preferidas das aranhas e por quais motivos?
Quais são as plantas preferidas das aranhas e por quais motivos? crédito: Portal Giro 10

Entre os muitos habitantes discretos dos jardins, as aranhas desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico. Esses animais costumam escolher com cuidado onde viver, montar teias e esperar a passagem de presas. As plantas favoritas das aranhas oferecem exatamente o que elas precisam: abrigo, pontos de ancoragem para a teia e boas condições de caça. Por isso, entender essa relação ajuda a compreender por que certos cantos do quintal parecem sempre cheios desses animais.

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, as aranhas não escolhem plantas ao acaso. Elas buscam estruturas que tragam segurança contra chuva, vento e predadores, além de um fluxo constante de insetos. Por isso, folhagens densas, ramos bem distribuídos e superfícies onde a teia possa se fixar com firmeza costumam atrair diferentes espécies. Assim, o tipo de vegetação em um espaço aberto influencia diretamente a presença e o comportamento desses aracnídeos.

As aranhas buscam estruturas que tragam segurança contra chuva, vento e predadores, além de um fluxo constante de insetos – depositphotos.com / nelsonart

Quais são as plantas favoritas das aranhas?

A palavra-chave central nesse tema é plantas favoritas das aranhas, que se relaciona diretamente às espécies vegetais que oferecem melhores condições de abrigo e alimentação. De modo geral, as aranhas preferem plantas com ramos entrelaçados, folhas sobrepostas e flores que atraiam grande quantidade de insetos. Assim, arbustos ornamentais, cercas-vivas e plantas trepadeiras aparecem com frequência entre os abrigos escolhidos.

Entre as opções mais comuns observadas em jardins estão:

  • Cercas-vivas de hibisco, murta e outros arbustos densos.
  • Trepadeiras como hera, jasmim, maracujá ornamental e primaveras (buganvílias).
  • Plantas de folhagem compacta, a exemplo de samambaias, tuias e algumas palmeiras de pequeno porte.
  • Plantas floridas que atraem polinizadores, como lavanda, lantana, manjericão, alecrim e outras ervas aromáticas.

Esses grupos criam microambientes sombreados, com umidade moderada e intensa circulação de insetos, cenário ideal para a fixação de teias e para a perseguição de presas.

Como as plantas ajudam na construção da teia e no abrigo?

As plantas favoritas das aranhas funcionam como verdadeiros andaimes naturais para a teia. Dessa forma, ramos rígidos, folhas firmes e espaços vazados permitem que os fios de seda sejam ancorados em vários pontos, formando estruturas resistentes. Em arbustos fechados, por exemplo, é comum observar teias horizontais ou inclinadas, que se apoiam em múltiplas folhas e galhos.

Essas plantas também garantem abrigo físico. Folhas largas podem proteger a aranha da chuva e da luz direta do sol. Em espécies com copa densa, o interior do arbusto cria um ambiente mais estável em temperatura e umidade, reduzindo o desgaste do animal. Em muitos casos, a aranha se esconde em uma dobra da folha ou em um pequeno casulo de seda, posicionado ao lado da teia principal, pronta para reagir ao menor sinal de vibração.

  • Ramos finos e flexíveis ajudam na absorção do impacto do vento.
  • Folhas sobrepostas criam sombras e pequenas cavidades para esconderijo.
  • Espinhos e estruturas rígidas afastam alguns predadores maiores.

De que forma essas plantas favorecem a caça de insetos?

O sucesso das aranhas na caça está diretamente ligado ao fluxo de presas que circula pelas plantas escolhidas. Por isso, as plantas favoritas das aranhas tendem a concentrar insetos por diferentes motivos: néctar, pólen, frutos, abrigo ou até mesmo matéria orgânica em decomposição. Quanto maior a diversidade de pequenos animais naquele ponto do jardim, maior a chance de captura.

Plantas floríferas, por exemplo, atraem abelhas, moscas, borboletas e mariposas. Por sua vez, folhas tenras e brotações novas costumam receber pulgões e outros insetos sugadores, que, por sua vez, atraem predadores e parasitas. No meio dessa cadeia, as aranhas aproveitam o movimento constante para capturar alimento. Em alguns casos, elas posicionam a teia em locais estratégicos, como:

  1. Entre dois arbustos, formando uma espécie de “rede” no corredor de voo de mosquitos e moscas.
  2. Próximo às flores mais visitadas do jardim, onde o trânsito de polinizadores é maior.
  3. Em torno de lâmpadas externas cercadas por plantas, locais que concentram insetos à noite.

Além das teias clássicas, algumas espécies caçam de forma ativa sobre as plantas, andando pelas folhas e galhos. Nesse caso, folhagens com textura variada e muitos esconderijos facilitam a aproximação silenciosa das presas.

O sucesso das aranhas na caça está diretamente ligado ao fluxo de presas que circula pelas plantas escolhidas – depositphotos.com / rod.rkhill.com

Como incentivar ou controlar aranhas em jardins e vasos?

A relação entre aranhas e plantas pode ser manejada conforme o objetivo do ambiente. Assim, em hortas domésticas, muitas pessoas optam por manter arbustos e flores que atraem aranhas, aproveitando o controle natural de pragas como mosquitos, moscas e pequenos insetos que atacam folhas. Em apartamentos, vasos com folhagens densas em varandas podem abrigar alguns indivíduos, especialmente quando há iluminação que chama insetos à noite.

Para quem deseja favorecer a presença desses predadores naturais, algumas práticas costumam ser adotadas:

  • Manter diversidade de plantas, combinando flores, arbustos e ervas aromáticas.
  • Evitar o uso excessivo de inseticidas químicos, que reduzem o alimento das aranhas.
  • Preservar cantos mais silenciosos do jardim, com menos trânsito de pessoas e animais.

Quando há necessidade de reduzir a presença desses animais, especialmente em áreas internas, a estratégia costuma ser mais preventiva do que de eliminação direta. A limpeza frequente de cantos, a poda de ramos que encostam em janelas e o controle da iluminação externa perto de plantas podem diminuir a quantidade de teias visíveis. Dessa forma, a convivência com as aranhas pode ser administrada sem romper completamente o equilíbrio ecológico que elas ajudam a manter.

overflay