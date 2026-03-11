Escorpiões em casa: 7 dicas para proteger sua família e seus pets

O recente caso de uma infestação de escorpiões em uma creche de São Carlos (SP) acendeu um alerta para famílias em todo o país. Com a chegada de temperaturas mais altas e períodos chuvosos, esses animais peçonhentos buscam abrigo em locais escuros e úmidos, e as residências se tornam um alvo fácil. Proteger a casa, as crianças e os animais de estimação é fundamental.

Os escorpiões são predadores noturnos que se alimentam de baratas, aranhas e outros pequenos insetos. Por isso, a presença de pragas urbanas em casa pode atraí-los. Embora a proliferação se intensifique nesses períodos, a infestação pode ser observada durante todo o ano. Entender seus hábitos é o primeiro passo para criar um ambiente seguro e evitar encontros perigosos, especialmente com o escorpião-amarelo, o mais venenoso encontrado no Brasil.

Sete dicas para manter os escorpiões longe

Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de proteger sua família. A maioria das ações envolve limpeza e organização, bloqueando os acessos e eliminando os abrigos e fontes de alimento do animal. Confira o que fazer:

Vede todas as frestas e vãos: Inspecione portas, janelas, ralos e encanamentos. Use telas, borrachas de vedação e tampe buracos em paredes e muros para impedir a entrada dos escorpiões. Mantenha a limpeza em dia: Evite o acúmulo de lixo e restos de comida, que atraem baratas e outros insetos que servem de alimento para os escorpiões. Mantenha a casa e o quintal sempre limpos. Cuidado com entulhos: Não acumule materiais de construção, madeira, telhas ou qualquer tipo de objeto no quintal. Esses locais são esconderijos perfeitos para os animais peçonhentos. Inspecione roupas e calçados: Antes de vestir uma roupa ou calçar um sapato, sacuda-os bem. É um hábito simples que pode evitar acidentes graves, pois os escorpiões gostam de se esconder nesses locais. Apare a grama e a vegetação: Mantenha o jardim e o quintal com a grama bem cortada e sem plantas muito densas próximas às paredes da casa. Isso reduz os esconderijos e facilita a visualização dos animais. Use telas em ralos: Coloque telas milimétricas nos ralos do chão, pias e tanques. Essas são portas de entrada comuns, especialmente em banheiros e áreas de serviço. Atenção redobrada com crianças e pets: Verifique berços, camas, caixas de brinquedo e caminhas de animais de estimação com frequência. A curiosidade natural de crianças e pets os torna mais vulneráveis a picadas.

Fui picado por um escorpião. E agora?

Caso um acidente aconteça, a primeira medida é lavar o local da picada com água e sabão. A recomendação principal é procurar atendimento médico imediatamente, informando as características do animal, se possível. Crianças de até 10 anos são o grupo mais vulnerável ao envenenamento grave, o que exige socorro ainda mais urgente.

Não faça torniquetes, não corte o local e não aplique nenhum tipo de remédio caseiro, pois essas ações podem agravar a situação. Se for seguro, capture o escorpião (vivo ou morto) e leve-o ao serviço de saúde. Isso ajuda na identificação da espécie e na escolha do tratamento correto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.