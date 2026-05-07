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Açúcar nas plantas: o truque caseiro que vai turbinar seu jardim

Esse ingrediente comum na cozinha pode nutrir o solo e fortalecer suas flores; entenda como usar o açúcar para ter um jardim mais vibrante

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
07/05/2026 12:09

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Açúcar nas plantas: o truque caseiro que vai turbinar seu jardim
O uso de açúcar, visível na colher, para fortalecer plantas é uma prática controversa, com agrônomos alertando para riscos em vez de benefícios no jardim. crédito: Towfiqu barbhuiya de Pexels / Samer Daboul de Pexels

A ideia de usar açúcar, um item comum na cozinha, para fortalecer as plantas do jardim circula como uma dica caseira popular. A premissa é que o ingrediente pode estimular a vida no solo, resultando em um jardim mais vibrante. No entanto, essa é uma prática controversa e que divide especialistas, pois os riscos envolvidos podem superar os potenciais benefícios.

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Como o açúcar age no solo

É importante entender que as plantas não absorvem o açúcar diretamente pelas raízes. A teoria por trás dessa técnica é que o açúcar serve como uma fonte de energia rápida para os microrganismos presentes no solo, como bactérias e fungos. Ao se alimentarem, esses microrganismos aceleram a decomposição da matéria orgânica, liberando nutrientes essenciais que podem ser absorvidos pelas plantas.

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O problema fundamental é que o açúcar não é um alimento seletivo. Ele nutre tanto os microrganismos benéficos quanto os prejudiciais, como fungos e bactérias patogênicas que podem causar doenças nas raízes e em outras partes da planta.

Os riscos e as controvérsias

Antes de aplicar açúcar no seu jardim, é crucial conhecer os perigos apontados por agrônomos e jardineiros experientes:

  • Proliferação de patógenos: Ao fornecer uma fonte de alimento fácil, você pode estar incentivando o crescimento de fungos e bactérias nocivas, o que pode levar ao apodrecimento das raízes e outras doenças.

  • Desequilíbrio microbiano: A adição de açúcar pode causar um desequilíbrio na delicada ecologia do solo, favorecendo espécies oportunistas em detrimento da comunidade microbiana saudável que se desenvolveu naturalmente.

  • Atração de pragas: Além das formigas, a presença de açúcar no solo pode atrair outras pragas indesejadas que se alimentam da solução açucarada ou dos fungos que ela promove.

  • Resultados inconsistentes: Estudos científicos sobre o tema apresentam resultados contraditórios, e não há consenso de que a prática traga benefícios consistentes. Muitos especialistas recomendam evitá-la por completo.

A forma de aplicação e os cuidados necessários

Se, mesmo ciente dos riscos, você decidir experimentar, a moderação é fundamental. A recomendação geral é diluir no máximo uma colher de sopa de açúcar em quatro litros de água. A aplicação deve ser feita diretamente no solo, ao redor da planta, evitando o contato com as folhas, e de forma muito esporádica.

Lembre-se que essa técnica não substitui os cuidados essenciais de jardinagem, como rega adequada, adubação equilibrada e exposição correta à luz solar.

Alternativas mais seguras e eficazes

Em vez de recorrer a uma prática arriscada, existem métodos comprovados e seguros para nutrir o solo e fortalecer suas plantas. Considere utilizar:

  • Composto orgânico: Rico em nutrientes e microrganismos benéficos, melhora a estrutura do solo de forma equilibrada.

  • Húmus de minhoca: Um dos adubos orgânicos mais completos, que libera nutrientes lentamente e enriquece a vida microbiana.

  • Adubos de liberação lenta: Fornecem nutrientes de forma gradual, evitando desequilíbrios.

Em resumo, embora a teoria por trás do uso de açúcar nas plantas tenha uma base lógica, a prática é arriscada e não é recomendada pela maioria dos especialistas. Optar por métodos de adubação consagrados é a forma mais segura e eficiente de garantir um jardim saudável e exuberante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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