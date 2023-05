Tina Turner entrou no Guiness Book por apresentação no Brasil; entenda

Segundo o livro dos recordes, Tina vendeu mais ingressos que qualquer pessoa na história (foto: Reprodução/tinaturner.com)

Um dos grandes nomes do rock dos Estados Unidos, Tina Turner conseguiu um marco no Guinness World Records de maior público em um show solo em terras brasileiras, no dia 16 de janeiro de 1988, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A artista morreu nesta quarta-feira (24/5), em Zurique, na Suíça.